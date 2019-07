Accident rutier pe strada Mircea cel Batran din Cernavoda. O victima. Intervin cadrele medicale

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe strada Soveja din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, o persoana a fost ranita usor. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care a avut loc accidentul. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Avram Iancu din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un copil a fost ranit. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care a avut loc accidentul. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la Negru Voda, judetul Constanta. Potrivit SAJ Constanta, o persoana a fost ranita. Cadrele medicale de la AMbulanta au fost chemate in ajutor. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intersectia strazilor Ion Ursu cu Caraiman din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, la fata locului intervine un echipaj SMURD de la Detasamentul Port. Din primele informatii nu sunt victime incarcerate. Politistii rutieri au deschis o…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe strada IG Duca din municipiul Constanta, zona Piata Grivitei. Potrivit ISU Dobrogea, un pieton a fost ranit. Din primele informatii pietonul este constient. La fata locului intervine un echipaj SMURD B.Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe strada Pasajului din localitatea Tuzla, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, o persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza intre Constnata si Ovidiu in zona unui spital privat. Potrivit SAJ Constanta o persoana a fost ranita. La fata locului intervine un echipaj SAJ B2. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte…

- Weekend incarcat pentru politistii rutieri din Constanta. Pe raza judetului au depsitat mai multi soferi care au condus aflandu se sub influenta bauturilor alcoolice, iar in Albesti au identificat un minor de 16 ani, care a condus un moped neinregistrat, fara a avea permis de conducere.La data de 8…