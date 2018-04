Accident rutier pe strada Eliberarii din Constanta. Copil de 12 ani, lovit de un autoturism

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 1 aprilie a.c., in jurul orei 14.00, politistii Sectiei 7 Politie Rurala din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Principala din Ohaba. Un minor de 17 ani, din comuna Ohaba, in timp ce circula cu o motocicleta, a pierdut…

- Ieri, 1 aprilie 2018, in jurul orei 19.50, politistii din Blaj au fost solicitati sa intervina la un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Merilor din Blaj. Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune un autoturism parcat in fata unui…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe strada Traian din municipiul Constanta, in apropierea Liceului Teoretic Traian. Doua autoturisme s au lovit frontal.Potrivit informatiilor, un barbat a fost ranit in urma evenimentului. Victima a fost trasnportata la spital pentru ingrijiri. ...

- In cursul zilei de sambata, un barbat, de 49 de ani, a condus un autoturism pe aleea Cerbului din municipiul Constanta, unde in apropierea intersectiei cu strada B.St. Delavrancea a surprins si accidentat usor un minor, in varsta de trei ani, care nu ar fi fost supravegheat corespunzator de tatal sau.Dupa…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe strada Cincinat Pavelescu, zona Cartier Medeea din Constanta. Din primele informatii, o persoana a fost ranita. Victima are traumatism la membrul superior.Soferul care a produs accidentul a fugit de la fata locului.Un echipaj SAJ se afla la fata…

- La data de 28 martie a.c., un barbat, de 30 ani, din Navodari, a condus o autoutilitara pe strada Plopilor din Navodari, dinspre strada Toamnei catre Soseaua Constantei.Potrivit IPJ Constanta, in dreptul unei institutii de invatamant, a surprins si accidentat o minora, de 12 ani, care se afla pe partea…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe Soseaua Constantei din comuna Cumpana, judetul Constanta. Din primele informatii, o ambulanta SAJ este implicata in eveniment.Stire in curs de actualizare. Revenim cu imagini. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada I.G. Duca din municipiul Constanta. Doua masini au fost implicate in eveniment. Un echipaj SAJ se afla la fata locului.In urma evenimentului, un copil de doi ani, speriat, a fost preluat de ambulanta pentru investigatii suplimentare.Politia…

- In cursul zilei de astazi, un barbat, in varsta de 68 de ani, a condus un autoturism pe strada Florilor, dinspre strada Poporului catre strada Dezrobirii, iar pe fondul nerespectarii semnificatiei indicatorului oprire, a patruns in intersectie si a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un…

- Un accident rutier a avut loc in cursul acestei dupa amiezi, in localitatea Techirghiol, judetul Constanta. Conform SAJ Constanta, doua persoane au fost ranite in urma evenimentului.Potrivit IPJ Constanta, la data de 25 martie, politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident…

- In cursul diminetii de astazi, un accident rutier s a produs pe strada Soveja, in dreptul unei treceri de pietoni.Potrivit IPJ Constanta, o femeie, de 31 de ani, din Navodari, a condus un autoturism pe strada Soveja din municipiul Constanta, dinspre strada Semanatorului catre strada Stefanita Voda si,…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs in satul Movilita din judetul Constanta. Potrivit informatilor, trei persoane au fost ranite in urma evenimentului.Stire in curs de actualizare. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a petrecut pe raza localitatii Lazu, in dreptul unei treceri de pietoni. Doua masini sunt implicate in eveniment. O masina cu numere de inmatriculare in Bulgaria este serios avariata.Un echipaj de politie se afla la fata locului.Stire in curs de actualizare.Sursa…

- Un barbat, de 28 de ani, din Constanta, a condus un autoturism, pe strada Chiliei, unde in intersectie cu strada Ion Ratiu, pe fondul nerespectarii semnificatiei indicatorului rutier Oprire, a patruns in intersectie, intrand in coliziune cu un autoturism, condus de o femeie, de 32 de ani.In urma impactului,…

- Luni, in jurul orei 08:00, un tanar, in varsta de 24 de ani, din localitatea Carvan, a condus un autoturism pe strada Tulcei, dinspre bulevardul Tomis catre strada Stefanita Voda, moment in care a surprins si accidentat usor, o fetita de 9 ani, care s a angajat in traversarea strazii prin loc nepermis…

- Traficul rutier pe o strada intens circulata din municipiul a fost inchis astazi dupa ce doua vagoane cisterna ale unui tren de marfa au deraiat pe podul IPMC. Este vorba despre strada Nicolae Filimon care face legatura aintre strada Eliberarii si bulevardul Aurel Vlaicu. Bariera la trecerea la nivel…

- Politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, unde un tanar, de 24 de ani, din Cernavoda a condus un autoturism pe strada Salciilor, din Constanta, si ajungand la intersectie cu strada Liliacului, pe fondul nerespectarii indicatorului rutier Oprire, a patruns…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, pe strada Constantin Bratescu. Din primele informatii o masina s a rasturnat si o persoana este incarcerata. La fata locului intervin pompierii de la Descarcerare si cadrele medicale de la Ambulanta. ...

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, pe strada Soseaua din vii. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme, Dacia Logan si Volkswagen. Potrivit SAJ Constanta, o persoana a fost ranita usor. ...

- In cursul acestei seri, ora 19.30, un barbat, in varsta de 61 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe strada Constantei, din Navodari, unde la intersectia cu strada Midiei, acesta nu ar fi acordat prioritate, intrand in coliziune cu un autoturism care circula din sens opus.Potrivit IPJ Constanta,…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la iesire din Agigea, spre localitatea Techirghiol. Potrivit SAJ Constanta, in urma evenimentului au rezultat doua victime. Cele doua persoane sunt constiente.Potrivit ISU Dobrogea, un autoturism si un TIR sunt implicate in accidentul de pe DN38.…

- Pentru remedierea unei avarii survenita la conducta principala de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Mircea cel Batran din municipiul Constanta, echipele de interventie ale SC RAJA SA au fost nevoite sa blocheze traficul auto, astazi, 12 martie 2018, in intervalul orar 09,00 14,00,…

- O femeie, in varsta de 29 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu, dinspre bulevardul 1 Mai catre strada Caraiman, unde in dreptul unei treceri pentru pietoni, a surprins si accidentat usor un barbat, de 45 de ani, care se angajase in traversarea strazii, pe marcaj pietonal.Soferita…

- Doua masini au intrat in coliziune, in urma cu putin timp, in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Potrivit informatiilor, doua victime au rezultat in urma accidentului.Ambulanta a fost chemata in ajutor.Stire in curs de actualizare. ...

- O femeie de 29 de ani si copilul ei de trei ani au fost raniti in urma unui accident rutier care a avut loc pe o strada din Timisoara, dupa ce femeia, aflata la volan, nu a acordat prioritate unui alt autoturism care circula regulamentar. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului…

- In cursul diminetii de miercuri, un barbat, in varsta de 61 de ani, a condus un taxi pe bulevardul I.C. Bratianu, dinspre Valu catre Constanta, si ajungand la trecerea de pietoni, din dreptul unui imobil, a surprins si accidentat usor un barbat, de 52 de ani, care se angajase in traversarea strazii,…

- Un polițist aflat la volanul mașinii sale a lovit o fata chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul a iscat o altercație între însoțitorii fetei și șofer. Accidentul s-a petrecut marți, 6 martie, la ora 14.20, pe Bulevardul Tomis, pe trecerea de pietoni din dreptul magazinului Mega Image…

- Un accident rutier s-a produs astazi, 5 martie 2018, in jurul orei 14.50, pe strada Transilvaniei din municipiul Aiud. Potrivit IPJ Alba, șoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra acestuia și a ieșit in afara carosabilului. Se pare ca barbatului i s-ar fi facut rau la volan. El a primit primele…

- Ghilea conducea un Audi Q7, iar la intersecția cu strada Constantin Noica, nu a respectat semnificația indicatorului rutier ,,Oprire” și nu a acordat prioritate de trecere. Astfel ca, a intrat in coliziune cu un autoturism condus pe drumul prioritar, dinspre Piața Nucetului inspre strada Nufarului,…

- Un accident rutier a avut loc sambata seara in Alba Iulia, pe strada Vasile Goldiș. Un biciclist a fost lovit de un autoturism aparținand unei firme de taxi din oraș. Un biciclist a fost lovit de un autoturism, sambata seara, in jurul orei 20.00, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. Potrivit martorilor,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN22C, la iesire din Murfatlar catre Poarta Alba. Din primele informatii un autoturism inmatriculat in Bulgaria a intrat intr un tir care circula pe contrasens. Traficul in zona este blocat. Sursa foto: IPJ Constanta ...

- Ieri, 20 februarie, la ora 16,45, un tanar de 27 ani, din municipiul Zalau, a condus un autoturism pe strada Simion Barnuțiu din Zalau, cand a accidentat-o cu partea stanga fața a mașinii o femeie de 42 ani, din Jibou, care a traversat strada prin loc nepermis. In urma impactului, femeia a fost ranita…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Dezrobirii, zona Scoala nr. 23, din municipiul Constanta. O femeie a fost lovita de un autoturism in timp ce traversa.Potrivit SAJ Constanta, femeia prezinta traumatism la membru inferior. Medicii ii acorda ingrijiri medicale. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs la intersectia strazii Baba Novac cu strada Frunzelor. Doua masini au fost implicate in eveniment.Unul dintre soferi a ajuns cu masina intr un imobil.Persoanele din cele doua masini nu au avut nevoie de ingrijiri medicale.Politistii fac masuratori…

- In urma cu putin timp, un accident rutier grav s a produs in localitatea Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta. O persoana este ranita iar cea de a doua a decedat, informeaza SAJ Constanta.Stire in curs de actualizare. Revenim cu imagini. ...

- Un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane s-a produs, noaptea trecuta, in jurul orei 01.15, in localitatea Ciumbrud, unde un autoturism a ieșit de pe șosea și a lovit o țeava de gaz. In urma impactului, țeava a fost rupta. La locul evenimentului rutier au intervenit pompierii din Aiud cu…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta pe strada Salciilor. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate. Cele doua autovehicule au fost avariate in urma accidentului. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta la intersectia bulevardului Tomis cu strada Tulcei. Din primele informatii in accident sunt implicate un microbuz de calatori si un autoturism. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, pe strada Dezrobirii in zona Scolii de Maistri Militari. Din primele informatii o persoana a fost ranita, fiind diagnosticata cu trauma usoara. ...

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din judetul Tulcea, a murit, marti seara, dupa ce a coborat din masina sa pentru a repara ceva si a fost lovit de un autoturism, DN22, la iesirea din comuna constanteana Lumina, spre Tulcea.

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs la iesire din Lumina, judetul Constanta, zona pod.Din primele informatii, se pare ca un sofer a oprit sa si verifice masina in timp ce alt autoturism a venit din spate si l a lovit.Stire in curs de actualizare. Revenim cu imagini si cu noi informatii.…

- Un accident de circulatie a avut loc, in urma cu cateva minute, pe bulevardul 1 Decemmbrie 1918, in municipiul Constanta, Zona Kaufland. Potrivit primelor informatii soferul unui autoturism, marca Chevrolet, a incercat sa scoat masina din parcare, moment in care a fost lovit de lovit de un autocar care…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in urma cu cateva minute, la intersectia bulevardului IC Bratianu cu strada Theodor Burada. Potrivit primelor informatii un copil a fost lovit pe trecerea de pietoni.Mai multe rude ale copilului s au adunat la locul accidentului. ...

- Astazi se implineste un an de la tragicul accident rutier petrecut, in data de 25 ianuarie 2017, in jurul orei 12.30, pe DN 22 C in apropiere de localitatea Stefan cel Mare din judetul Constanta. In accident au fost implicate trei autovehicule: un autoturism al armatei, unul in care se aflau doi tineri,…

- O autospeciala de stingere si o ambulanta au intervenit la locul accidentului. Potrivit SAJ Constanta, doua victime au rezultat in urma accidentului. Cele doua refuza transportul la spital.

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe strada Dezrrobirii, zona Academia Navala. Un pieton a fost lovit de o autoutilitara.Victima a fost preluata de o ambulanta. Un echipaj de politie se afla la fata locului.Potrivit SAJ Constanta, este vorba despre un barbatin varsta de 30 ani, in…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe bulevardul Aurel Vlaicu, zona Mall Vivo, din municipiul Constanta. Potrivit SAJ Constanta, un pieton este ranit.Stire in curs de actualizare. ...

- Noaptea trecuta, in jurul orei 02.30, Politia orasului Cugir a intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada George Coșbuc din oras. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul…

- In cursul diminetii, un accident rutier a avut loc in comuna Castelu, judetul Constanta. In eveniment sunt implicate un autoturism si o caruta.Potrivit SAJ Constanta, in urma accidentului a rezultat ranirea unei persoane. ...

- Un accident rutier a avut loc astazi, 4 ianuarie 2018, pe DN 74A, la Carpiniș, comuna Roșia Montana. Un autoturism „a plonjat” peste marginea drumului și s-a oprit pe malul Raului Abrud. Șoferul unui autoturism a avut parte de senzații tari, joi, cand mașina la volanul careia se afla a parasit partea…