Accident rutier pe str Zizinului

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata seara a avut loc un accident pe DN13, pe Valea Bogații. Potrivit primelor informații furnizate de catre Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, sunt implicate doua autoturisme. De asemenea, trei persoane au fost afectate in urma coliziunii, Revenim cu amanunte! The post Accident…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat aproape de miezul nopții sa intervina pentru a acorda primul ajutor victimelor unui accident care a avut loc pe DN1, intre Codlea și Ghimbav. „Este vorba despre un autoturism care a intrat in parapet. Sunt doua victime, dinte care…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a activat, miercuri, Planul Rosu de Interventie, in urma unui accident rutier produs pe DN 7, in centrul localitatii Boita. Din primele informatii, sunt cel putin cinci victime, doua fiind incarcerate, conform news.ro.Potrivit reprezentantilor…

- Un tanar de 21 de ani si a pierdut viata, iar o fata de 20 de ani, care se afla in masina alaturi de el a fost grav ranita, intr un accident de circulatie care a avut loc sambata dupa amiaza pe DN7 Deva Lugoj, in zona localitatii hunedorene Vetel, cele doua victime fiind frati, a informat Inspectoratul…

- Accident rutier grav in aceasta dimineata in Cosereni, judetul Ialomita. O persoana a ramas incarcerata dupa ce un autoturism a ajuns in afara partii carosabile. Potrivit purtatorului de cuvant Sublocotenent Lacramioara Chirea, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Barbu Catargiu" al judetului…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat sa intervina pe strada Mare, unde s-au ciocnit doua autoturisme. „Sunt patru victime, dintre care doua sunt in stare mai grava, cu diverse politraumatisme. S-au deplasat doua echipaje SMURD și un echipaj de la Ambulanța, precum și…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost alertat sa intervina și la Hoghiz, pe DN13, la un accident, in care au fost implicate un TIR, o duba de transport marfa și un autoturism. „Intervin pentru acordarea primului ajutor o autospeciala cu apa și spuma si doua echipaje de la Serviciul de Ambulanța…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat sa intervina pentru a acorda primul ajutor victimelor dintr-un accident care a avut loc in aceasta dimineața pe drumul judeșțean care leaga comuna Vulcan de Codlea. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, sunt…