Accident rutier pe DN69. Un autoturism a intrat intr-un copac. Sunt mai multe victime, printre care si copii

- Echipajele de pompieri sunt solicitate sa intervina la un accident rutier produs in localitatea Comarnic pe DN1, in care sunt implicate un microbuz si un autoturism.Din primele informatii se pare ca sunt 15 persoane 8 in microbuz si 7 in autoturism .Pompierii militari actioneaza cu o autospeciala de…

- Trei persoane au fost ranite luni, intr un accident rutier produs pe DN 14, la intrare in localitatea Saros pe Tarnave, unde traficul este blocat total, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Sibiu, Elena Welter, a transmis Agerpres.roPotrivit sursei citate, un sofer…

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite sambata, in urma unui accident care a avut loc intre doua autoturisme pe bulevardul Alexandru Vlahuta din Brasov, o artera intens circulata, informeaza Agerpres.ro. 39; 39;Toate persoanele ranite erau constiente si prezinta diferite traumatisme, cu…

- Sase persoane au ajuns la spital, miercuri dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut intr un sant cu o adancime de 3 metri pe DN 1A, in comuna Magurele, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Prahova citati de Agerpres.roPotrivit sursei citate, in microbuz…

- Patru oameni au fost raniti, sambata, in urma unui accident rutier produs pe DN 7C, in zona localitatii argesene Merisani, circulatia intre municipiile Pitesti si Curtea de Arges fiind blocata, scrie Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Arges, din primele cercetari…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 76, intre localitatile Tasad si Dragesti, judetul Bihor, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si microbuz de transport persoane.Din primele informatii, soferul autoturismului a efectuat…

- Patru persoane, intre care si doi copii, de un an si de doi ani, au fost ranite, marti dupa-amiaza, intr-un accident rutier petrecut in judetul Dolj, dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un cap de pod, informeaza News.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului…

- Trei persoane au fost ranite, joi la pranz, intr un accident, dupa ce o autoutilitara s a ciocnit frontal cu un autoturism pe DN7, una dintre victime ramanand incarcerata, potrivit Inspectoratului de Politiei Judetean IPJ Valcea, citat de Agerpres.roAccidentul s a produs in localitatea Calimanesti,…