Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Balcaciu: Un șofer in varsta de 23 de ani, beat ”manga”, a intrat cu mașina in gardul unui imobil ACCIDENT rutier la Balcaciu: Un șofer in varsta de 23 de ani, beat ”manga”, a intrat cu mașina in gardul unui imobil La data de 6 septembrie 2019, in jurul orei 03.50, polițiștii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Hunedoara, pe DN7 Deva – Arad, la kilometrul 423+500 de metri, a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme. In urma evenimentului 3 persoane au fost ranite usor si una grav. Traficul este…

- Un barbat in varsta de 63 de ani din Cugir a decedat, in noaptea de marți spre miercuri, in urma unui accident rutier produs pe DN 7, in zona giratoriului de langa Halta Geoagiu. Acesta era pasager intr-un autoturism condus de un șofer din Cugir, aflat sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ…

- Un barbat de 40 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce s-a urcat baut la volan si a pierdut controlul directiei, ajungand cu masina pe contrasens.

- Un barbat din Galati a pierdut controlul volanului pe DN1, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, si a patruns cu autovehiculul pe care il conducea pe contrasens, unde s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara.

- Un barbat de 41 de ani se zbate intre viata si moarte la Spitalul de Urgenta din Galati dupa ce a adormit la volan si a pierdut controlul directiei, iar masina a lovit in plin un copac de pe marginea drumului.

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in localitatea Daia Romana. Un șofer a ajuns cu mașina intr-un stalp Un accident rutier a avut loc vineri dupa-masa in localitatea Daia Romana. Un șofer a ajuns cu mașina intr-un stalp. Garda de Interventie Sebes intervine pentru asigurare masurilor PSI, cu 1 ASAS la evenimentul…

- Un sofer de 27 de ani din Piatra Neamt este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a adormit la volan, in timp ce circula pe DJ 211, in judetul Braila, a patruns pe contransens, lovind apoi un copac de pe marginea drumului.