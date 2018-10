Accident rutier pe DN6. Un sofer incarcerat. Implicat un autoturism si un autocamion

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Vrancea, traficul rutier pe DN2 E85 Focsani ndash; Ramnicu Sarat, se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri, la kilometrul 165 din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme.In urma…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul in judetul Covasna, pe DN10 Teliu ndash; Intorsura Buzaului, la kilometrul 120 a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o motocicleta.In urma evenimentului o persoana a fost ranita…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost intrerupta in aceasta dimineata pe DN 22C, pe raza localitatii Poarta Alba, judetul Constanta, din cauza unui eveniment rutier in care a fost avariat si un stalp de electricitate din apropierea partii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 2 Bucuresti ndash; Urziceni, pe raza localitatii Lilieci, judetul Ialomita, traficul rutier se desfasoara pe un fir alternativ din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate doua autoturisme.Impactul s a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe breteaua Autostrazii A3 Turda ndash; Gilau, la iesirea catre DN 1, in zona localitatii Gilau, judetul Cluj, a avut loc o coliziune frontala intre doua autoturisme.Potrivit Infotrafic, in urma impactului, doua persoane…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este ingreunata pe DN 2, la intersectie cu DC 167, in zona localitatii Faraoani, judetul Bacau, din cauza unui accident cu doua autoturisme implicate. In urma impactului au rezultat patru victime. Traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, circulatia rutiera este ingreunata la kilometrul 198, pe sensul catre litoral, in zona localitatii Medgidia, judetul Constanta, din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Covasna, traficul rutier este blocat pe D11 Brasov Targu Secuiesc, pe raza comunei Moacsa, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren.In urma evenimentului 2 persoane au…