Accident rutier pe DN52, la Furculești Accident rutier pe DN52, la Furculești in Eveniment / on 20/08/2019 at 19:41 / Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier, petrecut in aceasta dupa amiaza, pe DN52, pe raza localitații Furculești, informeaza IPJ Teleorman. In urma impactului, o femeie, șoferița uneia dintre mașinile implicate in accident, a fost ranita. Potrivit IPJ Telorman, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au fost sesizați astazi, in jurul orei 17.50, prin apel la 112 cu privire la faptul ca pe DN 52, pe raza localitații Furculești, s-a produs un accident rutier. Din cercetarile… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

