Accident rutier pe DN1C. Trei autoturisme si un tir implicate. Cinci persoane ranite

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Mures, traficul rutier este restrictionat pe DN 13 pe sensul Sighisoara ndash; Targu Mures, pe raza localitatii Acatari, din cauza unei coliziuni dintre un autocamion si un autoturism.Doua persoane au fost ranite…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Sibiu, pe DN7 a avut loc un accident la kilometrul 250 localitatea Boita , in care au fost implicate doua autoturisme.In urma evenimentului o persoana a fost ranita usor.Sensul catre Ramnicu Valcea este blocat.Din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Vrancea, traficul rutier pe DN2 E85 Focsani ndash; Ramnicu Sarat, se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri, la kilometrul 165 din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme.In urma…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, pe cate o banda pe sens, pe DN 73 Pitesti ndash; Campulung, pe raza localitatii Maracineni, judetul Arges, in urma unui accident in care au fost implicate trei autovehicule.Evenimentul…

- Circulatia rutiera este intrerupta pe DN 2 intre localitatile Domnesti ndash; Targ si Adjud, judetul Vrancea, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.In urma impactului, trei persoane au fost ranite.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 65A Pitesti ndash; Rosiorii de Vede, pe raza satului Serboeni, judetul Arges, a avut loc un accident in care au fost implicate un microbuz de transport persoane si un autoturism.Impactul, produs ca urmare a patrunderii…

- UPDATE ora 12:30 – Un accident soldat cu mai multe victime a avut loc, astazi in zona localitatii Soci din judetul Iasi. 11 persoane au fost ranite, majoritatea usor, in urma coliziunii dintre o autoutilitara si un microbuz. La fata locului a fost solicitat elicopterul SMURD pentru preluarea uneia dintre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara pe un fir alternativ pe DN 1 Ploiesti Brasov, la kilometrul 121 600 metri, in zona statiunii Sinaia, judetul Prahova, in urma unui accident in care au fost implicate trei autovehicule.Potrivit…