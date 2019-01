Accident rutier pe DN11. Trei autoturisme implicate. Patru victime

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2, la kilometrul 424, in localitatea Cumparatura, judetul Suceava, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului intr o curba si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 15, pe raza comunei Pangarati, judetul Neamt, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism, care circula regulamentar.In urma…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, la kilometrul 229, in zona localitatii Sercaia, judetul Brasov, un autoturism a efectuat o depasire neregulamentara si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism, care circula…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca pe DN 1, in localitatea Ciolpani, judetul Ilfov, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 4 autoturisme. Cauza...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, in localitatea Ciolpani, judetul Ilfov, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 4 autoturisme.Din primele informatii, cauza producerii a fost neasigurarea la schimbarea directiei de mers, iar in urma…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza pe A3 Bucuresti Ploiesti, la kilometrul 20, pe sensul catre Ploiesti, a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme.Din aceasta cauza a treia banda este restrictionata circulandu se pe prima si pe a doua banda.In…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Sibiu, pe DN14 Medias Copsa Mica, traficul este blocat la kilometrul 47 700 de metri din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren.O persoana a fost ranita grav.Se fac cercetari…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Sibiu, pe DN7 a avut loc un accident la kilometrul 250 localitatea Boita , in care au fost implicate doua autoturisme.In urma evenimentului o persoana a fost ranita usor.Sensul catre Ramnicu Valcea este blocat.Din…