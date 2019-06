Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a petrecut marți, in jurul orei 22:10, pe DN 1, in zona Garbova de Jos. Potrivit ISU Alba, un autocamion s-a rasturnat. Doua persoane au ramas incarcerate in urma accidentului. Pentru descarcerarea lor au intervenit pompierii din Aiud cu o autospeciala și o ambulanța SMURD. Știre…

- Un accident rutier, soldat cu patru persoane ranite, dintre care doua sunt copii, a avut loc joi seara, in jurul orei 21.30 in municipiul Aiud. „Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu o ambulanța SMURD la un accident rutier dintre doua autoturisme in municipiul Aiud, sunt 4 victime, conștiente și…

- Patru persoane au fost ranite joi seara, in jurul orei 22:00, intr-un accident rutier produs in Aiud. In evenimentul rutier au fost implicate doua mașini. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu o ambulanța SMURD la un accident rutier dintre doua autoturisme in municipiul Aiud.…

- Un accident rutier soldat cu patru victime, a avut loc astazi, 12 iunie 2019, in jurul orei 14.00, in orașul Zlatna. Au intervenit pompierii din Alba Iulia cu o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD TIM. „Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu o autospeciala, descarcerarea și…

- Astazi, 10 iunie 2019, in jurul orei 17.00, la Oarda de Sus a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Din primele informații primite de la ISU Alba, au intervenit Detașamentul de pompieri Alba Iulia cu o autospeciala, descarcerarea, o ambulanța TIM și o ambulanța SMURD.…

- ACCIDENT rutier la Oarda de Sus, intre doua mașini. Trei persoane ranite, conștiente și neincarcerate. Intervin Ambulanța și SMURD Luni 10 iunie, in jurul orei 17.00, la Oarda de Sus a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Din primele informații primite de la ISU Alba,…

- Un ACCIDENT rutier a avut loc duminica, in jurul orei 17.00, pe DN1, intre Teiuș și Aiud. Doua persoane au fost ranite dupa o coliziune intre doua autovehicule. Traficul in zona este ingreunat. Potrivit IPJ Alba, traficul ingreunat pe DN1, intre Teius si Aiud, din cauza unui accident rutier in care…

- Un accident rutier s-a produs miercuri, 1 mai, pe strada Tudor Vladimirescu din Aiud. Trei persoane au fost ranite ușor dupa un impact intre doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, la data de 1 mai 2019, in jurul orei 11:30, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Aiud, un barbat in varsta de 64 de…