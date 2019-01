Accident rutier pe DN 1 - Sinaia. O masina a patruns pe contrasens. Doi raniti

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe DN 1, judetul Cluj.Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane accidentul a avut loc pe DN 1 Huedin ndash; Oradea, pe raza localitatii Bologa, in judetul Cluj, si au fost implicate un autotren, un autoturism…

- Doi adulti si doi copii in varsta de 7 si 10 ani au fost raniti sambata, in orasul Brasov, in urma unui accident, dupa ce soferul unei masini a patruns pe contrasens si a lovit un alt autoturism.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1A, in zona localitatii Babarunca, judetul Brasov, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autocamion si un microbuz de transport persoane.Cauza producerii a fost patrunderea pe contrasens intr o…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Mures, pe DN14A Sibiu ndash; Tarnaveni, pe raza localitatii Botorca kilometrul 14 , a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme.In urma evenimentului trei persoane au fost ranite grav.Traficul…

- Patru persoane au fost ranite, joi, dupa un accident produs pe DN 1 – centura statiunii Sinaia, intre un autoturism si o autoutilitara. Traficul in zona este blocat, potrivit Centrului Infotrafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca pe DN 1 – centura statiunii…

- Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, tragedia s-a petrecut pe DN 3 Bucuresti - Calarasi, pe raza localitatii calarasene Mihai Viteazul. cele doua masini s-au ciocnit frontal, iar in urma impactului puternic o persoana a murit pe loc. Circulatia rutiera…

- Viteza neadaptata pe un carosabil umed a dus la producerea unui accident soldat cu sapte raniti.Duminica, la ora 11.25, in timp ce conducea un autoturism pe DN 17, in afara localitatii Stroiesti, un barbat de 55 de ani, din județul Botosani, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, carosabilul ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Vrancea, traficul rutier pe DN2 E85 Focsani ndash; Ramnicu Sarat, se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri, la kilometrul 165 din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme.In urma…