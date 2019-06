Accident rutier pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta, in sensul giratoriu din zona Taverna Sarbului. Doua autoturisme, implicate

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intersectia bulevardelor Tomis cu Aurel Vlaicu din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un autobuz si un microbuz au fost implicate. Din primele informatii o persoana a fost ranita. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in Santierul Naval Mangalia, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, doua autoturisme au fost implicate. Din primele informatii o persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DJ 222 F la iesire din localitatea Garliciu spre Harsova, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, doua autoturisme au fost implicate. Din primele informatii o persoana a fost ranita, victima fiind constienta. Politistii rutieri au deschis o ancheta…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe bulevardul Tomis din municipiul Constanta, in fata Liceului International. Potrivit ISU Dobrogea, un autoturism si o motocicleta au fost implicate. Din primele informatii o persoana a fost ranita, victima fiind constienta. Politistii rutieri au deschis…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in zona Brotaceiu, la intersectia strazilor Suceava sti Adamclisi dn municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, doua autoturisme au fost implicate. Din primele informatii o persoana a fost ranita, victima fiind constienta si cooperanta. Politistii rutieri…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Saligny, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, doua autoturisme au fost implicate. Din primele informatii doua persoane au fost ranite, victimele fiind constiente. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Poporului din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, doua autoturisme au fost implicate. Din primele informatii o persoana a fost ranita, victima fiind constienta. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, doua autoturisme au fost implicate. Din primele informatii o persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz…