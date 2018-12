Accident rutier pe Autostrada Soarelui. Trei victime

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite marti in urma unui accident intre doua autobuze pe raza comunei Branesti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Gorj, Florin Chisim, citeaza Romania TV. La fata locului s au deplasat doua echipaje pentru descarcerare, un echipaj SMURD si o autospeciala pentru transport…

- Potrivit DRDP, un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata, pe Autostrada A2, km 159, sensul Constanta Bucuresti.Din primele informatii, un autoturism a lovit parapetul.La locul accidentului, nu sunt victime.Cauza accidentului se pare ca a fost viteza.Sursa foto video: DRDP ...

- Potrivit ISU Constanta, la aceasta ora, s a petrecut un accident rutier in fata Hotelului Zodiac din Constanta.Accidentul s a soldat cu trei victime.La fata locului intervine un echipaj SAJ C2 si un echipaj SAJ B2. ...

- Un accident rutier grav s a produs in aceasta dupa amiaza, intre localitatile Saraiu si Harsova. Potrivit primelor informatii, un autoturism s a rasturnat.Cinci persoane au fost ranite in urma evenimentului, una dintre ele ramanand incarcerata.Revenim. ...

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut, marti seara, in localitatea vasluiana Fundu Vaii, potrivit primelor informatii furnizate de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui,...

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident produs astazi, in localitatea Baia de Fier. Un autoturism condus de un barbat de 60 de ani a intrat de pe un drum lateral pe DJ 665 fara sa se asigure, ...

- Un accident rutier grav a avut loc vineri seara, in localitatea Coslugea, soldat cu trei victime. Soferul in varsta de 17 ani nu poseda permis de conducere. Acesta se mai afla in autoturism cu doi prieteni. Potrivit SAJ Constanta, o victima prezinta traumatism cranio cerebral acut, stare comatoasa si…

- Detasamentul de pompieri din Aiud a intervenit, joi, in jurul orei 19.30, cu o autospeciala si o ambulanta SMURD la un accident rutier pe DN 1, intre Teius si Aiud. Potrivit ISU Alba, sunt 3 autovehicule implicate, nu sunt persoane incarcerate. In zona evenimentului rutier circulatia blocata. Revenim…