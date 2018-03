Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist de 41 de ani, din Bucuresti, a murit sâmbata în urma accident rutier produs pe Valea Oltului (DN7), în zona Lotrisor, dupa ce motocicleta sa a intrat sub un TIR, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de

- A fost lansata oficial strangerea de semnaturi pentru initiativa de modificare a Constitutiei "Fara Penali in functii publice", sustinuta de USR. Intr-o perioada de sase luni, initiativa trebuie sa stranga 500.000 de semnaturi valabile, din cel putin 21 de judete din tara. Cei 19 membri ai comitetului…

- Circulatia rutiera se inchide total, incepand de astazi, pe DN 7 CC, sensul Sibiu – Ramnicu Valcea, pe centura orasului Calimanesti, potrivit IPJ Valcea. Se va circula prin orasul Casimanesti, pe DN 7. Restrictia a fost impusa pentru efectuarea de ...

- Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza caderilor de pietre (aproximativ 35 de tone) de pe versant pe carosabil, circulatia rutiera pe DN7 Sibiu – Ramnicu Valcea se desfasoara duminica dimineata pe un fir, alternativ, la kilometrul 217 , in zona localitatii valcene Racovita (sat Tutulesti).Valorile…

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, vineri dimineata, pe DN7 Pitesti - Ramnicu Valcea - Sibiu, din cauza ninsorii, iar pe sensul Sibiu - Ramnicu Valcea coloana de masini este de aproximativ 15 kilometri, informeaza reprezentantii Prefecturii Valcea si ai Inspectoratului de Politie Judetean…

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, vineri dimineata, pe DN7 Pitesti - Ramnicu Valcea - Sibiu, din cauza ninsorii, iar pe sensul Sibiu - Ramnicu Valcea coloana de masini este de aproximativ 15 kilometri, informeaza reprezentantii Prefecturii Valcea si ai Inspectoratului de Politie Judetean…

- 107 decese din cauza gripei. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anunțat ca doua femei și un barbat și-au pierdut viața din cauza virusului gripal, in ultimele 24 de ore, bilanțul ajungand la 107 decese. O femeie, in varsta de 68 de ani, din județul Bihor,…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța ca alte trei persoane au murit din cauza gripei, numarul deceselor cauzate de virusul gripal ajungând la 107. Este vorba despre o femeie de 68 de ani din județul Bihor, o alta de 77 din Arad și un barnat de 66 de ani din Cluj. Toate cele…

- Circulatia in judetul Caras-Severin este ingreunata, marti dimineata, din cauza a doua evenimente rutiere in care au fost implicate doua TIR-uri care au derapat pe zapada, pentru ca soferii nu au adaptat viteza la conditiile de drum. Si in judetul Sibiu un TIR a derapat, dar si pe Centura Bucuresti.…

- La Galati sunt inmatriculate 17 masini de lux. Cu acest numar, Galatiul se afla pe locul 12 intr-un top al judetelor cu masini de fite dupa Bucuresti, cu 685 de masini de lux, Ilfov 75 de autoturisme, Constanta cu 58 de autoturisme, Cluj, 37, Brasov 25, Timis 33, Brasov 25, Arges 23, Iasi 22, Sibiu…

- Cu aplicatia de e‑hailing Clever Taxi App aveti acces la cel mai mare numar de soferi de taxi intr‑un singur loc, deci puteti gasi in scurt timp o masina. Puteti folosi aplicatia chiar si atunci cand calatoriti prin tara pentru ca este valabila in 20 de orase din Romania. Puteti chema un taxi in: Iasi,…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata miercuri pe autostrada A1 Deva – Sibiu pana in jurul orei 18.00, pentru asfaltarea gropilor de pe partea carosabila a benzii 1 si pe banda de urgenta. Pana la ora 16.00 va fi restrictionat traficul si pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, precum si pe A2 Bucuresti…

- eMAG reduceri telefoane. Au mai ramas 4 zile in care puteti cumpara telefonul Samsung Galaxy S9 sau Samsung Galaxy S9+ la un pret foarte bun pe siteul emag.ro. Telefonul poate fi cumparat si la un pret cu 2.200 de lei mai mic. eMAG reduceri telefoane – Oferta este AICI. Cei care…

- Un grav accident de circulație, soldat cu un mort și doua persoane ranite, s-a produs azi-noapte, puțin dupa ora 02:00, intre localitațile bistrițene Șintereag și Șieu Odorhei. Un autoturism s-a rasturnat de mai multe ori in afara parții carosabile, dupa ce șoferul, un tanar in varsta de 24 de ani,…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta se circula ingreunat din cauza ploii torentiale care a redus vizibiliatea sub 30 de metri, intre kilometrul 190 si intrarea pe autostrada A4. Reamintim ca la nivelul tarii exista cinci drumuri nationale…

- Un ofițer SPP a fost autorul unui accident mortal, pe 30 octombrie anul trecut, pe Autostrada București – Pitești. Inițial, ofițerul și-a declinat o alta identitate pentru polițiști, evitand astfel anchetarea sa imediata de catre procurorii militari. Accidentul a fost raportat de Poliția Autostrazi…

- Conform sursei citate, cauza producerii accidentului a fost nepastrarea distantei de siguranta. In urma accidentului nu au existat victime. In prezent, este restrictionat sensul de mers Ramnicu-Valcea – Sibiu si se circula pe celalalt fir, alternativ. Citeste si Accident spectaculos…

- Salariile angajatilor din Bucuresti – cel mai bine platiti din toata tara – au ajuns la 3.116 de lei net in 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt in Teleorman, unde angajatii au castigat, in medie, cate 1.780 de lei net in 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut…

- Bucureștenii au fost cei mai bine platiți din România, având un salariu net de 3.116 de lei, în 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt în Teleorman, unde angajatii au câstigat, în medie, câte 1.780 de lei…

- Angajatii din Bucuresti au incasat, in medie, cate 3.116 de lei net pe luna in 2017, in crestere cu 7% fata de anul 2016, arata datele centra­lizate de ZF pe baza infor­matiilor de la Institutul National de Statistica. Pe urmatoarele locuri in topul zonelor cu cele mai mari salarii din 2017…

- Circulatia vehiculelor de peste 7,5 tone a fost restrictionata luni pe DN 7, in judetele Arges si Valcea, in judetul Sibiu soferii care se indreapta spre Valea Oltului fiind redirectionati pe DN 1. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, restrictia de…

- Sorin Bobiș este inițiatorul evenimentului „Operațiunea aducem steagul inapo”, in cadrul careia steagul Uniunii Europene, adus de la Bruxelles, va parcurge toata țara, pentru a fi inmanat, pe 6 martie, la Palatul Victoria, guvernului Romaniei. Reamintim ca intregul eveniment a pornit de la…

- Un medic chirurg in varsta de 37 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp.…

- Un medic chirurg in varsta de 37 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp,…

- Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. Barbatul conducea cu 220 de kilometri la ora. In urma impactului, barbatul din Sibiu a murit.…

- Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. In urma impactului, barbatul din Sibiu a murit. Traficul a fost blocat aproximativ 2 ore…

- Un tanar de 19 ani nu a mai reusit sa opreasca la timp masina pe care o conducea pentru a evita impactul cu un alt autoturism care era oprit la un semafor. Politistii il cerceteaza acum pentru vatamare corporala din culpa.

- Coca-Cola, liderul pieței de bauturi racoritoare din Romania, iși reconfirma angajamentul fața de comunitațile locale, prin crearea și implementarea de programe relevante pentru acestea. Una dintre direcțiile strategice ale Sistemului Coca-Cola pentru zona de responsabilitate sociala o reprezinta dezvoltarea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este restrictionat pe sensul de mers Ramnicu Valcea – Sibiu al DN7, la kilometrul 200, in afara localitatii Calimanesti, judetul Valcea, din cauza unui eveniment rutier. Un autotren, al ...

- Accident pe Valea Oltului, pe viaductul de la Carligul Mic. Un grav accident de circulație a avut loc joi, 1 februarie, pe Valea Oltului, pe viaductul de la Carligul Mic. Un autovehicul care circula inspre Ramnicul Valcea dinspre Sibiu a intrat in depașire pe marcajul continuu și apoi s-a lovit frontal…

- Dan Diaconescu a fost implicat intr-un accident rutier. Acesta a avut loc intr-un cartier de lux din Capitala. Dan Diaconescu, care a fost condamnat la inchisoare , a facut accident rutier. Potrivit huff.ro , afaceristul nu a fost ranit. Accidentul rutier in care a fost implicat Dan Diaconescu, care…

- Potrivit politistilor, soferul primului vehicul, care circula dinspre Sibiu spre Ramnicu Valcea a efectuat o depasire neregulamentara si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu cel de-al doilea vehicul, care circula regulamentar. Traficul rutier a fost oprit pe ambele…

- Accidentul s-a produs pe DN7, la kilometrul 202+400 de metri, intr-o curba. "Un TIR de Turcia care se deplasa pe sensul Sibiu - Ramnicu Valcea s-a rasturnat intr-o curba peste un autoturism ce se deplasa din sens opus si in care se afla doar soferul. El fost ranit si a ramas incarcerat, dar…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 15-a. Campioana Romaniei, CSM București, a obținut luni cea de-a 15-a victorie consecutiva in Liga Florilor la handbal feminin. CSM conduce autoritar campionatul, cu 12 puncte mai mult decat locul 2, HCM Ramnicu Valcea, care are un joc mai puțin. Luni, 29…

- Aproape 22.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Sibiu, Arad si Timis, in timp ce in Bacau, Buzau, Giurgiu, Caras-Severin si Suceava sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- Guvernul Tudose a adoptat, in 10 ianuarie, o Hotarare prin care scoate din functiune si caseaza o serie de imobile aflate in administrarea MApN si situate in Bucuresti si in mai multe municipii si judete, stabilindu-le, totodata, si o valoare contabila care in unele cazuri este mica si foarte mica.Astfel,…

- Guvernul Tudose a adoptat, in 10 ianuarie, o Hotarare prin care scoate din functiune si caseaza o serie de imobile aflate in administrarea MApN si situate in Bucuresti si in mai multe municipii si judete, stabilindu-le, totodata, si o valoare contabila care in unele cazuri este mica si foarte mica.Astfel,…

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Tg-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar cei care se afla in preajma unor persoane violente, sa se indeparteze de ele, scrie Mediafax.…

- Guvernul Tudose a adoptat, in 10 ianuarie, o Hotarare prin care scoate din functiune si caseaza o serie de imobile aflate in administrarea MApN si situate in Bucuresti si in mai multe municipii si judete, stabilindu-le, totodata, si o valoare contabila care in unele cazuri este mica si foarte mica.…

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana la…

- Clujenii cumpara locuinte noi, desi sunt cele mai scumpe din tara Pe parcursul lui 2017, pretențiile vanzatorilor de locuințe din Romania - atat apartamente, cat și case - și-au menținut tendința de creștere. Potrivit raportului de piața trimestrial publicat de Analize Imobiliare, proprietațile…

- Victor Spirescu, romanul care a “invadat” Marea Britanie, a murit intr-un accident de mașina, titreaza tabloidul The Sun . Accidentul a avut loc in apropiere de locuința pe care Victor o imparțea cu prietena sa, Suzana. Victor Spirescu, primul roman ajuns in Marea Britanie in 2014, dupa ridicarea restrictiilor…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 18 ianuarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, primul concert simfonic din seria Mozartiana, sustinut de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijorul Theo Wolters si solistii Leonie Wolters (flaut, Germania) si Miruna Vidican (harpa). In program,…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de luni, 15 ianuarie, pe Valea Oltului, in judetul Valcea. Doua masini au fost implicate, o persoana a murit, iar alte doua sunt in stare grava. Soferul vinovat a ajuns si el la spital.

- Un accident rutier s-a produs, duminica, la intrare in Cristorel dinspre Aschileu Mare. Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat in afara parții carosabile, la o diferența de nivel de doi metri. Familia din autoturism se indrepta spre o inmormantare. Pentru ca accidentul era anunțat…

- Tanarul de 34 de ani care a provocat accidentul mortal de la Cluj, a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta se afla sub influența bauturilor alcoolice. Cel in cauza va fi prezentat magistratilor pentru dispunerea altor masuri preventive. Barbatul se afla la volanul unui BMW inmatriculat in Satu Mare.…

- Un accident rutier grav s a petrecut astazi pe Valea Oltului, in judetul Sibiu, pe DN7 Sibiu ndash; Ramnicu Valcea, la kilometrul 244, in zona localitatii Lazaret. In eveniment au fost implicate doua masini, iar sase persoane au fost ranite, una dintre ele fiind in coma. Potrivit Centrul Infotrafic…

- Sase persoane au fost ranite în accidentul care a avut loc marti, pe Valea Oltului, la kilometrul 244 al soselei dintre Râmnicu Vâlcea si Sibiu, unde traficul este îngreunat, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din Sibiu. Unul din cei sase raniti este în…

- Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei prea mari și a lovit o alta mașina care circula regulamentar. Sase persoane au fost ranite in accident. Unul din cei sase raniti este in coma, iar celelalte cinci persoane au multiple fracturi.…