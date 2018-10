Accident rutier mortal la Drajna (galerie foto) Accident rutier soldat cu moartea unuia dintre soferi a avut loc, sambata, 6 octombrie, in jurul orei 17.00, pe DJ-102L, in Drajna, la intersectia spre satul Batrani. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Din coliziunea violenta a rezultat moartea unui barbat, in varsta de 19 ani, aflat la volanul uneia dintre masini. Dupa descarcerarea victimelor efectuata de […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol: gazetaph.ro

