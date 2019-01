Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost ranite, duminica seara, in zona localitatii Viisoara, judetul Bihor, dupa impactul frontal dintre doua masini. Cinci dintre victime au avut nevoie de interventia echipajelor de descarcerare.

- Șase persoane, printre care o femeie insarcinata, au fost ranite, vineri, in urma impactului frontal dintre doua masini, in zona localitatii Bengești-Ciocadia, judetul Gorj, conform Mediafax.Potrivit primelor informatii venite din partea IPJ Gorj, accidentul s-a produs in zona localitatii…

- Grav ACCIDENT la ieșire din Aiud spre Teiuș, duminica seara. Doua victime incarcerate, dar conștiente. Trafic blocat. Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu 2 ... The post Grav ACCIDENT rutier la ieșire din Aiud spre Teiuș. Doua victime incarcerate, dar conștiente. Trafic blocat appeared first on…

- Potrivit sursei citate, evenimentul a fost anuntat prin 112 la ora 11,02, iar la fata locului s-a deplasat o echipa de pompieri militari cu o autospeciala de stingere si politisti. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava a spus ca, in prezent, se monitorizeaza zona si se asteapta o alta cisterna…

- Update! Potrivit ISU Argeș, șase mașini au fost implicate in accidentul rutier de pe A1. Trei persoane au fost ranite. Accident grav pe Autostrada A1 Pitești – București! Trafic blocat! Cinci mașini implicate. In urma cu puțin timp, pe autostrada A1, la km 104, sensul catre Pitești, a avut loc un accident…

- O persoana a murit și doua au fost ranite, duminica, in afara localitații Nojorid, județul Bihor, dupa ce șoferul unui autoturism a efectuat o depașire neregulamentara și a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara care circula din sens opus, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul…

- O persoana a murit, iar alte trei sunt ranite, dupa un accident produs miercuri intre un TIR și doua mașini, in urma carora autoturismele s-au rasturnat in afara parții carosabile, pe DN 13, pe raza localitații mureșene Acațari, traficul fiind blocat, informeaza Mediafax.Potrivit Poliției Mureș, accidentul…