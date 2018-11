Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informații, un conducator auto, de 25 de ani din comuna Viișoara, pe fondul neacordarii prioritații de trecere, a surprins și accidentat doi pietoni, un barbat și o femeie în Piața Romana din Turda. Barbatul, de 62 de ani, a decedat în urma impactului, iar femeia, în…

- Micuta de doi ani, care era cu mama sa in momentul in care au fost lovite pe zebra de un sofer tanar, in Suceava, este internata in sectia de terapie intensiva a Spitalului „Sf. Spiridon“ din Iasi.

- UPDATE – ora 16:11 O femeie in varsta de 40 de ani a decedat miercuri, dupa ce a fost lovita de o masina pe o trecere de pietoni din zona Palatului de Justitie din Suceava. Femeia traversa strada regulamentar, fiind cu fetita ei in varsta de un an si jumatate. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU…

- Un accident rutier soldat cu ranirea ușoara a doi tineri (o femeie de 26 de ani și un barbat de 27 de ani), s-a produs joi seara, in jurul orei 20.30, pe Bulevardul Ferdinand, din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, un șofer in varsta de 19 ani nu le-a acordat prioritate celor doi, care traversau […]

- Trei persoane au murit si doua au fost ranite, duminica dimineata, intr-un accident petrecut in judetul Cluj, dupa ce un sofer a patruns pe contrasens, intr-o curba, lovind o alta masina, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O femeie de 34 ani, din judetul Galati, a murit, dupa ce a fost lovita de o masina condusa de un tanar de 24 de ani aflat sub influenta alcoolului, a declarat sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Galati, Gabriela Costin pentru Agerpres.ro Potrivit acesteia, accidentul…

- Un barbat de 36 de ani din Cuzdrioara, judetul Cluj, în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal din localitate, a patruns pe contrasens unde a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un barbat de 24 de ani din Cuzdrioara, judetul Cluj, autoturism care în urma…

- Politistii Postului de Politie Comunal Apahida cerceteaza imprejurarile in care s-a produs un accident rutier in urma caruia o persoana a fost ranita grav, iar alte doua au fost ranite usor. La data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 15.50, pe raza localitatii Pata, comuna Apahida, judetul Cluj, s-a…