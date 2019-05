Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16, intre localitațile Beclean și Cociu. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat in șanț, insa nu au fost anunțate persoane incarcerate. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul ISU B-N,…

- Accidentul rutier s-a petrecut la ieșire din localitatea Huedin, Podul Vinerii, in județul Cluj. Un autoturism cu volan pe dreapta care circula pe sensul de mers Oradea-Huedin a patruns. pe sensul opus. Mașina a intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar, in care se afla…

- Patru persoane, intre care un copil de 11 ani, au fost ranite ieri, in urma unui accident rutier pe o strada din Timișoara, provocat de un șofer beat, informeaza MEDIAFAX.Accidentul rutier a avut loc, ieri, pe drumul care leaga localitatea Giroc de Calea Martirilor din Timișoara.Potrivit ...

- Accident grav, cu mai multe victime, langa Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Un accident rutier s-a produs, duminica seara, langa Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. De vina pentru producerea accidentului pare sa fie o șoferița care ar fi forțat culoarea semaforului de la podul Garibaldi. Mai multe persoane…

- Un accident rutier s-a produs joi noaptea la intersecția de langa parcul din Turda Noua. Conform primelor informatii, in incident au fost implicate doua autoturisme, iar cauza accidentului a fost

- O femeie de 28 de ani, din Huedin, alaturi de copilașii ei de 2 ani, respectiv 1 an și jumatate, au suferit rani in urma unui accident rutier petrecut in afara orașului Huedin. Din fericire viața celor trei nu este pusa in pericol, leziunile fiind ușoare. Accidentul rutier a avut loc miercuri, 27 martie,…

- Patru persoane au murit si alte circa 30 au fost ranite dupa ce o pasarela de pietoni s-a prabusit joi langa gara principala din Mumbai la o ora de varf, au anuntat autoritatile locale. Accidentul scoate inca o data in evidenta starea proasta a infrastructurilor din capitala financiara a Indiei,…