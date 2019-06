Stiri pe aceeasi tema

- Doua autoturisme in care se aflau 5 persoane, au fost implicate intr-un accident rutier produs, joi, la Campeni. ”Stația de pompieri Cimpeni intervine cu o autospeciala la un accident rutier din orașul Cimpeni, sunt doua autoturisme implicate cu cinci persoane, din care 2 ranite ușor, neincarcerate.…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu cateva momente pe strada Sucevei din cartierul Brotacei. Potrivit ISU Dobrogea in evenimentul rutier ar fi fost implicate doua autoturisme. Imaginile surprinse la fata locului de catre fotoreporterul cotidianului nostru, infatiseaza patru autoturisme avariate.…

- Un accident rutier a avut loc vineri, in jurul orei 12.00, in localitatea Blaj. Un autoturism a lovit o conducta de gaz. Garda de intervenție Blaj intervine cu o autospeciala pentru asigurare masuri la un accident rutier, un autoturism a lovit conducta de gaz in municipiul Blaj, fara persoane incarcerate,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN25 Galati ndash; Tecuci, la kilometrul 53, in zona localitatii Independenta judetul Galati , a avut loc in jurul orei 17.05 un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren.In urma impactului,…

- ACCIDENT rutier cu doua autoturisme implicate, in Alba Iulia, pe strada Tudor Vladimirescu. Doua persoane au fost ranite. Un accident rutier a avut loc duminica, in jurul orei 11.00, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. La locul evenimentului rutier intervine detașamentul de pompieri Alba Iulia…

- Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Alba, pe raza localitatii Valea Lunga a avut lo o coliziune intre doua autoturisme. Cauza probabila este patrunderea pe contrasens. Patru persoane au fost transportate la spital cu leziuni posibil ușoare. Accidentul a avut loc chiar in fata primariei din Valea…

- Un accident rutier grav a avut loc joi dupa-masa, pe DN1, la ieșirea din Sebeș spre Sibiu. Doua persoane au ramas incarcerate dupa un impact frontal intre doua autoturisme. “Accident rutier pe DN1 la ieșire din Sebeș catre Sibiu. Impact frontal intre doua auto și doua persoane incarcerate. Pericol de…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe Soseaua Mangaleii din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate in accident. Din rpimele informatii un copil a fost ranit. ...