Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Rebrișoara a fost accidentat, sambata dupa-amiaza, de un autoturism condus de un tanar. Accidentul s-a petrecut din vina victimei care circula pe o bicicleta și a schimbat brusc direcția de mers, care era angajat intr-o depașire. Un barbat in varsta de 60 de ani din Rebrișoara a…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe DN 15A, pe Dealul Herinei, unde doua autoturisme s-au ciocnit. In urma impactului, o femeie a ramas incarcerata. Dupa ce a fost eliberata dintre fiare, aceasta a ajuns la spital. Tot la spital a ajuns și o adolescenta in varsta de 13 ani. In urma…

- Noi echipamente au intrat in dotarea Spitalului Județean de Urgența Bistrița. Valoarea acestora se cifreaza la aproximativ 7.ooo de euro, finanțare asigurata din bugetul Consiliului Județean Bistrița-Nasaud. Doua detectoare de vene pentru copii au ajuns in dotarea Unitații Primiri Urgențe Pediatrie…

- Trei barbați au intrat intr-o casa unde au agresat o femeie și un barbat. Dupa aceea, au rapit-o pe femeie și pe fiica acesteia. La data de 6 noiembrie, pe timpul nopții, trei barbați, cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani, din comunele Caianu și Teaca, județele Cluj și Bistrița Nasaud, s-ar fi deplasat…

- Un barbat din localitatea Simionești, dat disparut in urma cu o saptamana, a fost gasit decedat intr-un parau de pe raza localitații de domiciliu. Familia a anunțat dispariția lui a doua zi, in condițiile in care barbatul nu pleca nicaieri fara sa anunțe. Avea un singur viciu: alcoolul. Polițiștii bistrițeni…

- Un barbat din Susenii Birgaului a fost lovit in aceasta dimineața de un autoturism. Se pare ca acesta a traversat prin loc nepermis. Barbatul a intrat in stop cardio-respirator, iar echipajele de prim ajutor ajunse la fața locului ii aplica in aceste momente manevre de resuscitare. UPDATE: In ciuda…

- Un tanar din Singeorz-Bai este anchetat de polițiști, dupa ce a fost prins conducand in municipiul Bistrița un autovehicul neinmatriculat și cu numere false. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, polițiștii Biroului Rutier au oprit, joi, in trafic pentru control un tanar de 25 ani, din Singeorz-Bai, in…

- O femeie in varsta de 83 de ani a fost gasita decedata in curtea propriei gospodarii, dupa o anexa. Aceasta a fost descoperita de un vecin. Se pare ca femeia este decedata de cateva zile. Cadavrul era fara haine și devorat de caini. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Descoperire…