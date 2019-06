Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc, vineri, in cartierul Micești din Alba Iulia. Potrivit pompierilor care se deplaseaza la fața locului, este un autoturism implicat, dar nu sunt victime incarcerate. ”Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD la un accident rutier…

- Un accident rutier a avut loc in Alba Iulia, vineri dupa-masa, in sensul giratoriu de la Mercur. O persoana a fost ranita dupa o coliziune intre o motocicleta și un autoturism. Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu o autospeciala de prima intervenție și comanda și o ambulanța SMURD la un…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc joi, in jurul orei 20.00, in orașul Cimpeni. Au intervenit pompierii cu o autospeciala și o ambulanța SMURD. “Statia de pompieri Cimpeni intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD la un accident rutier din orașul Cimpeni…

- ACCIDENT rutier la Valea Lunga. Doua autoturisme implicate, o victima conștienta Joi 13 mai, in jurul orei 10.00, la Valea Lunga a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Din primele informații primite de la ISU Alba, Garda de intervenție Blaj a intervenit cu o autospeciala…

- Un accident rutier grav, cu patru victime, a avut loc miercuri, in jurul orei 14.00, in orașul Zlatna. Au intervenit pompierii din Alba cu o autospeciala, descarcerarea și o ambulanța SMURD TIM. “Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu o autospeciala, descarcerarea și o ambulanța SMURD TIM…

- ACCIDENT rutier intre Alba Iulia și Micești, intre doua autoturisme. Intervine SMURD Un accident rutier a avut loc marți dimineața intre doua autoturisme intre Alba Iulia si Micesti. Din primele informații transmise de ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala, descarcerarea,…

- ACCIDENT rutier cu doua autoturisme implicate, in Alba Iulia, pe strada Tudor Vladimirescu. Doua persoane au fost ranite. Un accident rutier a avut loc duminica, in jurul orei 11.00, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. La locul evenimentului rutier intervine detașamentul de pompieri Alba Iulia…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs, duminica noaptea, in Alba Iulia, in giratoriul din cartierul Ampoi 1. Din informațiile de la locul evenimentului rutier rezulta ca cele doua autoturisme s-au ciocnit dupa ce unul dintre șoferi nu a acordat prioritate. In urma…