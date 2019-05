Accident rutier la Negru Voda, judetul Constanta. Un biciclist a fost ranit

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Saligny, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, doua autoturisme au fost implicate. Din primele informatii doua persoane au fost ranite, victimele fiind constiente. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea General Scarisoreanu, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un pieton a fost ranit in accident. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care s a petrecut accidentul.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Dulgheru, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea o motocicleta s a rasturnat. Sunt doua victime. La fata locului intervine un echipaj SMURD Harsova. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Negru Voda, judetul Constanta in zona sediului Politiei. Potrivit ISU Dobrogea, un autoturism a fost implicat. Din primele informatii o persoana a fost ranita. Pompieriii au fost chemati sa asigure masurile PSI. Politistii rutieri au…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe strada Pasajului din localitatea Tuzla, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, o persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in localitatea 23 August, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un motociclist a fost ranit. Din primele informatii victima a cazut de pe motocicleta. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in judetul Constanta intre localitatile Tasaul si Lumina. PAotrivit SAJ Constanta din primele informatii un biciclist a fost grav ranit, acesta fiind inconstient. La fata locului intervin un echipaj SAJ B2 si un echipaj SMURD C.Politistii rutieri au deschis…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Castanilor din Ovidiu, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, din primele informatii un copil a fost ranit. Cadrele medicale au precizat ca victima este constienta. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz. ...