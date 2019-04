Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier la Vinerea, provocat de un șofer cu alcoolemie – Nu a acordat prioritate de trecere și a intrat in coliziune cu un ... The post Accident rutier la Vinerea, provocat de un șofer cu alcoolemie – Nu a acordat prioritate de trecere și a intrat in coliziune cu un alt autoturism appeared first…

- Un autoturism condus de o tanara din Alba a fost lovit, luni dimineața, intr-un carambol rutier provocat de un șofer de 78 de ani, pe DN 7. ”In data de 18.03.2019, in jurul orei 07:40, un barbat in varsta de 78 de ani, din Deva, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7, din […] The post Accident pe…

- Un barbat care conducea un moped a ajuns cu tot cu vehicul intr-un șanț adanc, de scurgere a apelor, din localitate. Incidentul a fost fotografiat de localnici și postat pe un grup al rețelei de socializare. Potrivit reprezentantului IPJ Alba, conducatorul mopedului este un localnic in varsta de 20…

- La data de 11 martie 2019, in jurul orei 06.00, politistii din Alba Iulia au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier in localitatea Cricau. Polițiștii deplasați la fata locului au constat ca, un barbat, de 51 de ani, din localitatea Ighiu, in timp ce a condus un autoturism, pe Drumul…

- La data de 09 martie 2019, in jurul orei 05.30, politistii Orasului Cugir au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Victoriei, soldat cu pagube materiale. Politistii de siguranța publica deplasati la fata locului au constat ca un barbat de 25 de ani, din Cugir, in timp…

- Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, SENSUL SIBIU-SEBES, pentru lucrari la parapet, joi, 14 februarie Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane ... The post INFOTRAFIC: Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, SENSUL SIBIU-SEBES, pentru lucrari la…

- Accident rutier la Galda de Jos: Un șofer in varsta de 36 de ani, cu alcoolemie, a intrat cu mașina intr-un capat de pod La data de 10 ianuarie 2019, in jurul orei 19.20, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe…

- La data de 2 ianuarie 2019, in jurul orei 21.25, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Principala din localitatea Cenade. Un barbat de 32 de ani, din comuna Cergau, in timp ce conducea un autoturism,…