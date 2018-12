Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs, luni, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia, in zona benzinariei Europa. Trei mașini au fost implicate, iar traficul este oprit. Potrivit Poliției Alba, accidentul s-a soldat cu o vitima ranita ușor. ”Trafic oprit pe șoseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia…

- Un ACCIDENT rutier soldat cu ranirea a trei persoane a avut loc, in aceasta dimineața, pe strada Alexandru Ioan Cuza, din Alba Iulia. Doua autoturisme au intrat in coliziune. Joi dimineata, in jurul orei 9.30, pe strada A.I. Cuza din Alba Iulia, a avut loc un accide rutier in care au fost implicate…

- Traficul rutier este intrerupt marti dimineata la Banesti, pe DN1, pe sensul Brasov - Ploiesti, in urma unui accident rutier in care au fost implicate sapte autoturisme si o ambulanta privata, iar doua pe...

- Un accident rutier grav s-a produs marți in jurul amiezei pe autostrada A1, intre Sibiu și Sebeș. O persoana ranita dupa o coliziune intre doua camioane. Un echipaj de descarcerare al ISU Sibiu și un echipaj SAJ intervin pe autostrada A1, sensul de mers catre Sebeș la un accident rutier, pentru salvarea…

- Un accident rutier soldat cu pagube materiale a avut loc marți, in jurul orei 13.30, in zona pieței din Cetate din municipiul Alba Iulia. Este vorba de o coliziune intre un autoturism Tico și un Audi, cel mai probabil din cauza nerespectarii prioritații in trafic. La locul evenimentului rutier s-a deplasat…

- Un accident rutier soldat cu ranirea ușoara a doua persoane și pagube materiale s-a produs, vineri, in jurul orei 13.00, pe DN14B, intre Teiuș și Blaj. Traficul este ingreunat vineri in jurul pranzului, pe DN 14 B, Teiuș- Blaj din cauza unui accident rutier in care sunt implicate 4 autoturisme. Din…

- La data de 30 septembrie 2018, in jurul orei 16.45, politistii din Aiud au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu. Un barbat de 56 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat o distanta…