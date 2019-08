Accident rutier la Dor Marunt

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs, luni, in comuna Frumusani. Potrivit ISU Calarasi, in urma accidentului a rezultat o victima. Potrivit sursei citate, este vorba despre un biciclist care a fost ranit usor. Politistii urmeaza a stabili care au fost cauzele producerii evenimentului rutier

- Un accident rutier s-a produs, vineri, in localitatea Curcani. Potrivit ISU Calarasi, in urma acestuia a rezultat o victima. Potrivit sursei citate, este vorba despre un copil care se deplasa cu bicicleta si care a fost ranit usor. Politistii vor efectua cercetari in vederea stabilirii cu exactitate…

- Pe Autostrada A2, la kilometrul 69, un carambol a avut loc in urma cu cateva momente, conform ISU Calarasi. Din primele informatii, pe sensul de mers Bucuresti catre Constanta, un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si o autoutilitara a avut loc in dreptul localitatii Dor Marunt,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2, pe sensul Bucuresti catre Constanta, la kilometrul 69, in zona localitatii Dor Marunt, judetul Calarasi, a avut loc un accident in care au fost implicate o autoutiltara si doua autoturisme. Mai…

- Un tanar in varsta de 28 de ani din Suceava a fost reținut de poliție dupa ce a fost prins la volan, deși avea permisul de conducere suspendat. El a mai fost depistat de 12 ori, pe raza altor judete, la volan Politistii l-au prins pe tanarul de 28 de ani, din Suceava, la volanul unui autoturism cu semiremorca…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 3, in afara municipiului Calarasi spre Chiciu, judetul Calarasi, a avut loc o coliziune intre un autoturism si o motocicleta.In urma impactului, motociclistul a decedat, iar doua persoane din autoturism au fost ranite.…

- Traficul rutier se desfașoara cu dificultate, sambata dimineața, pe Autostrada Soarelui, in zona localitații Dor Marunt, din județul Calarași, dupa un accident intre o mașina și un camion. Nu au fost inregistrate victime, conform Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General…

- Un accident rutier s-a produs, marti, pe DJ306, in localitatea Floroaica din comuna Vilcelele. Potrivit ISU Calarasi, in urma acestuia au rezultat patru victime, neincarcerate. Potrivit unor surse, una dintre acestea a decedat. Echipajele de prim ajutor ale SMURD si SAJ Calarasi s-au deplasat la fata…