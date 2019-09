Accident rutier înfiorător. Sunt zeci de morţi şi de răniţi Un autobuz care transporta 69 de pasageri a lovit un camion pe o autostrada din provincia Jiangsu, la nord de Shanghai, potrivit Agerpres.



Conform primelor date ale anchetei, accidentul a fost provocat de o pana de cauciuc a autobuzului.



In China au loc in mod curent accidente rutiere din cauza nerespectarii prevederilor codului rutier.



Conform ultimelor statistici oficiale privind siguranta circulatiei in China, in 2015 accidentele rutiere s-au soldat cu moartea a 58.000 de persoane. In aproape 90% din cazurile de accidente soldate cu morti sau raniti, cel putin… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pe soselele din Valcea au fost inregistrate anul acesta 371 de accidente rutiere grave, in urma carora 28 de persoane au murit si alte 490 au fost ranite, printre principalele cauze ale producerii acestora fiind viteza si faptul ca nu a fost pastrata distanta intre autovehicule, se arata intr-un…

- Bilantul creste in conditiile in care taifunul, cel mai puternic din acest sezon, isi continua avansul spre nord, potrivit agentiei de stiri China Noua. Precedentul bilant de duminica evidentia 32 de morti si 16 disparuti, majoritatea victime ale alunecarii de teren de sambata care a inghitit mai…

- Un tanar de 21 de ani a deschis focul sambata in zona hypermarketului Walmart din El Paso Texas , frecventat de comunitatea hispanica, ucigand 20 de persoane si ranind alte 26 inainte de a fi arestat, informeaza AFP, citata de antena 3. O parte dintre raniti se afla in stare critica. Conform politiei…

- Weekend negru pe drumurile din țara. In doar doua zile s-au produs 21 de accidente in care au murit doi oameni, iar 23 au fost raniți. Potrivit poliției, peste 1 300 de șoferi au incalcat regulamentul circulației rutiere, incalcari care ar fi produs minim 1300 de tragedii.

- Cel puțin trei persoane au murit și alte 15 sunt ranite in urma unui atac armat in timpul unui festival gastronomic din SUA, potrivit CNN. Atacatorul a fost ucis, iar poliția cauta un al doilea suspect.

- Trei persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, doua dintre acestea fiind in coma, in urma unui accident care a avut loc duminica dimineata in judetul Constanta, intre un autoturism si o dubia. Toate cele sapte victime erau incarcerate, fiind necesara interventia pompierilor pentru a le scoate…

- Talibanii au detonat duminica un automobil-capcana in provincia Ghazni din centrul Afganistanului, relateaza Reuters, citat de Agerpres . Explozia a ucis cel putin opt membri ai fortelor de securitate afgane si sase civili au ranit peste 140 de persoane, conform unor oficiali guvernamentali.

- Cel putin 40 de migranti au fost ucisi si 70 au fost raniti într-un atac aerian împotriva unui centru în care se aflau situat la periferia capitalei libiene Tripoli, a declarat un purtator de cuvânt al serviciilor de urgenta, relateaza miercuri AFP. "Acesta este…