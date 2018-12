Accident rutier in Ovidiu. Victima este un pieton. Ambulanta la fata locului

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp , potrivit SAJ Constanta, un accident rutier a avut loc in comuna Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta.Victima accidentului este un pieton .La fata locului se afla un echipaj SAJ B2. ...

- In urma cu putin timp, potrivit SAJ Constanta, un accident rutier a avut loc la iesire Eforie Nord spre Constanta.Accidentul s a soldat cu o victima.Victima este un barbat 30 ani, pieton pe trecere.Aceste prezinta traumatism cranio cerebral si fractura deschisa de membru inferior. Este transportat la…

- Potrivit SAJ Constanta, un accident rutier a avut loc pe bulevardul Tomis, in dreptul Liceului 4.Accidentul s a soldat cu o victima, pieton pe trecere, in varsta de 19 ani.Victima prezinta traumatism al membrului inferior, si este transportat la spital.La fata locului, se afla un Echipaj Saj C2. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs in statiunea Mamaia, in zona Aqua Magic din Constanta, informeaza SAJ Constanta.Victima accidentului este un pieton.Acesta prezinta fractura deschisa a membrului inferior. Victima este constienta si transportata la spital. ...

- Potrivit ISU Dobrogea, un accident rutier s a produs in localitatea Cuza Voda, pe strada Campului , numarul 38.Accidentul s a soldat cu o victima minora, un pieton.La fata locului, intervine un echipaj SMURD Medgidia. ...

- Un barbat de 88 de ani a fost ranit astazi intr un accident rutier petrecut la Mangalia. Potrivit IPJ Constanta, La data de 3 noiembrie a.c., in jurul orei 09.50, un tanar, in varsta de 20 de ani a condus un autoturism pe strada Mihai Eminescu din Mangalia. La un moment dat, in timp ce efectua manevra…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe podul de la Navodari. Din primele informatii in accident au fost implicate o caruta si un autoturism inmatriculat in judetul Constanta. In urma impactului caruta a fost serios avariata. O persoana a fost ranita, iar la fata locului au intervenit…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe Soseaua Mangaliei din municipiul Constanta, zona Abator. Din primele informatii un pieton a fost ranit. La fata locului intervine motocicleta SMURd si une chipaj SAJ C. Potrivit SAJ Constanta, victima este un barbat de 85 de ani. Acesta a fost transportat…