Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier in lant s-a produs intr-un tunel din orasul Rio de Janeiro, Brazilia. 51 de oameni au fost raniti dupa ce s-au lovit doua autocare si cinci masini. Starea a patru dintre victime este grava.

- Potrivit politistilor, dramaticul eveniment rutier s-a produs din vina unui sofer din Galati. Acesta a adormit la volan in apropiere de localitatea Valea Canepii (judetul Braila) si a patruns cu masina pe contrasens, izbindu-se cu doua autoturisme care venea din sens opus.

- Patru persoane au fost ranite, fiind transportate la spital, marti dimineata, in urma unui accident rutier care a avut loc in municipiul Sibiu, din cauza unui sofer care nu s-a asigurat cand a schimbat banda si a lovit alte doua autoturisme, potrivit Politiei. “In municipiul Sibiu, strada Balea, un…

- Cel puțin 50 de imigranți clandestini au murit și peste 20 au fost raniți joi dupa ce microbuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier in sud-estul Turciei, a anunțat un guvernator local, potrivit Reuters.- in curs de actualizare

- Un accident rutier s-a produs luni, pe raza localitații Ghirbom. Doua persoane au ajuns la spital, dupa ce o șoferița nu s-a asigurat la efectuarea virajului la stanga și a intrat cu mașina intr-un autoturism care se afla in depașire. Potrivit IPJ Alba, la data de 15 iulie 2019, in jurul orei 09:25,…

- Patru persoane au fost ranite in urma unei manevre iresponsabile efectuate de catre un sofer de 51 de ani, care a provocat un adevarat carambol rutier, in care au fost implicate patru autovehicule.

- Patru persoane au fost ranite joi seara, in jurul orei 22:00, intr-un accident rutier produs in Aiud. In evenimentul rutier au fost implicate doua mașini. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu o ambulanța SMURD la un accident rutier dintre doua autoturisme in municipiul Aiud.…

- O persoana a fost ranita si patru masini au fost avariate, in urma unui accident produs vineri pe un bulevard din Drobeta Turnu Severin. "Un tanar de 23 ani, din Drobeta Turnu Severin, a condus un...