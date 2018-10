Accident rutier in fata Liceului Tehnologic din Ciobanu, judetul Constanta. Un copil a fost lovit de un taxi

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in apropiere de localitatea Oltina, judetul Constanta. Din primele informatii un copil a fost ranit. Elicopterul SMURd a fost chemat in ajutor. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Potrivit SAJ Constanta, copilul are 7 ani si era pieton.…

- Potrivit ISU Constanta, in urma cu putin timp, a avut loc un accident rutier, in Harsova , pe strada Primaverii, judetul Constanta.Din primele informatii, accidentul s a soldat cu o victima.Politia se afla la fata locului. ...

- Potrivit IPJ a avut loc un accident rutier in localitatea Limanu, judetul Constanta, pe DC9, in directia de mers spre localitatea 2 Mai. Accidentul s a produs intre un autoturism si un biclist, si s a soldat cu o victima.A rezultat vatamarea corporala grava a biciclistului, care este resuscitat de medici.Echipajele…

- Un microbuz de transport in comun a fost implicat astazi intr un accident rutier in judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 27.09.2018, in jurul orei 11:40, un barbat, in varsta de 51 de ani, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a condus autoturismul marca VW Passat, cu volan pe dreapta,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intersectia strazilor Farului cu BP Hasdeu din Constanta. Din primele informatii in accident a fist implicat un taxi si un autovehicul Hyundai de culoare alba. In autoturismul de culoare alba se afla pe bancheta din spate o femeie cu un copil de…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Dorobantu, judetul Constanta. Din primele informatii o persoana a fost ranita. La fata locului intervine un echipaj SMURD B. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. ...

- Un copil de 14 ani a fost grav ranit in aceastya dupa amiaza dupa ce a fost lovit de un cal. Evenimentul a avut lco in localitatea Ceamurlia de Sus din judetul Tulcea. La fata locului s a solicitata interventia elicopterului SMURD de la Constanta. In functie de starea victimei se va decide la ce unitate…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN2A intre localitatile Dorobantu si Nicolae Balcescu din judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, in data de 19.07.2018, ora 08.38, un barbat, de 49 de ani, din localitatea Harsova, a condus un autoturism marca Land Rover pe DN 2A, dinspre localitatea…