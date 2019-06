Accident rutier in Faclia, judetul Constanta. Doua persoane, ranite

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana este inconstienta si incarcerata in urma unui grav accident rutier produs pe DN22C, intre localitatile Medgidia si Faclia.Prin apel unic la 112 am fost solicitati sa intervenim la un accident rutier cu o persoana incarcerata. Intervin pompierii militari din cadrul Detasamentului de Cernavoda,…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Varfu Dealului, judetul Suceava. Potrivit ISU Suceava, un autoturism si doua motociclete au fost implicate. Din primele informatii patru persoane au fost ranite, victimele fiind constiente. Mai exact sunt ranite 3 persoane care…

- Cinci persoane au fost ranite, dintre care trei au ajuns la spital, in urma unui accident rutier produs sambata pe soseaua de centura a municipiului Buzau, scrie AGERPRES.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul principal Ane Marie Vrapciu, soferul unui automobil inmatriculat in judetul…

- Accident cu o mașina și un autobuz in localitatea Pacureni din județul Mureș. In urma impactului, patru persoane au fost ranite. Un autobuz a fost implicat, vineri dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Mures, primele informatii aratand ca trei pasagerii din autobuz au fost raniti. A…

- Un cumplit accident rutier a avut loc in noaptea de Inviere in judetul Botosani, pe DJ 282.Evenimentul s a soldat cu moartea a doi tineri, un barbat de 31 de ani si o fata de 16 ani.Autoturismul in care se aflau a iesit de pe sosea, a lovit gardul unei case si s a intors cu rotile in sus.Pe bancheta…

- Un accident rutier soldat cu ranirea ușoara a doua persoane a avut loc, luni dupa-amiaza, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. ”SMURD Alba-Iulia intervine la un accident rutier (tamponare) pe Șoseaua de Centura a municipiului Alba-Iulia cu 3 autoturisme implicate, sunt 2 victime cu leziuni…

- Un accident rutier grav a avut loc marti seara la iesire din localitatea Medgidia, judetul Constanta. Doua persoane au fost ranite in urma accidentului. Una dintre ele este incarcerata.Conform primelor informatii, un autoturism s ar fi rasturnat. Doua persoane sunt inconstiente.Revenim cu informatii.…

- Un carambol rutier a avut loc marti dupa amiaza in zona Ciresica din Constanta. Trei masini au fost implicate in eveniment, dintre care una parcata.In urma accidentului, doua persoane au fost ranite.Revenim. ...