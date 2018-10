Accident rutier în Constanța! Un polițist și un jandarm sunt răniți Un politist si un jandarm au fost raniti intr-un accident rutier petrecut, sambata seara, in judetul Constanta, dupa ce masina de politie in care se aflau a fost lovita de un autoturism. Autospeciala era in misiune și avea semnalele acustice și luminoase in funcțiune. Potrivit polițiștilor constanțeni, accidentul s-a petrecut pe DN2 A, in apropierea […] The post Accident rutier in Constanța! Un polițist și un jandarm sunt raniți appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un politist si un jandarm au fost raniti intr-un accident rutier petrecut, sambata seara, in judetul Constanta, dupa ce masina de politie in care se aflau a fost lovita de un autoturism. Autospeciala era in misiune si avea semnalele acustice si luminoase in functiune.

- Un politist si un jandarm au fost raniti usor intr-un accident rutier petrecut, sambata seara, in judetul Constanta, dupa ce masina de politie in care se aflau a fost lovita de un autoturism. Autospeciala avea in functiune semnalele acustice si luminoase, aflandu-se in misiune, transmite news.ro.Potrivit…

- O masina de politie a fost implicata in aceasta dupa amiaza intr un accident rutier in aporpiere de localitatea Mihail Kogalniceanu, judetiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 17:40, a avut loc un accident rutier pe DN2 A, in apropierea localitatii Mihail Kogalniceanu, unde o…

- Accident rutier in aceasta dimineata pe Autostrada Soarelui. Trei persoane au fost ranite in urma unui accident produs la kilometrul 184. Potrivit SAJ Constanta, cele trei victime sunt constiente. ...

- Un barbat a murit și alte patru persoane, intre care un copil, au fost ranite, sambata, in urma impactului frontal intre doua mașini, in comuna Batrani, din județul Prahova. Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca șoferul uneia dintre mașinile implicate in accident a murit.…

- O femeie a murit și alte doua persoane au fost ranite, dupa ce doua mașini s-au ciocnit, joi dimineața, pe DN2 (E85), in zona localitații Comișoaia, din județul Buzau. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane arata ca din cauza unei coliziuni intre doua autoturisme,…

- Accidentul s-a produs din cauza vitezei si a neatentiei la volan, pe raza localitatii Munteni, judetul Galati. Masina scapata de sub control a intrat in gardul unei gospodarii. Cele trei victime au fost duse la spital.

- Un skijet a intrat in stabilopozi, iar acum s-au aflat victimele accidentului petrecut pe mare. Este vorba despre un tata și fiul sau in varsta de opt ani. (Reduceri mari la jocuri PC) Medicii din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean din Constanta au fost solicitati sa intervina in cursul zilei…