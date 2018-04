Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta in zona Brotacei. Din primele informatii in accident au fost implicate doua masini au fost implicate, un Opecl Corsa si un Ford Mondeo. O persoana ar fi fost ranita in accident. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe strada Traian din municipiul Constanta, in apropierea Liceului Teoretic Traian. Doua autoturisme s au lovit frontal.Potrivit informatiilor, un barbat a fost ranit in urma evenimentului. Victima a fost trasnportata la spital pentru ingrijiri. ...

- In cursul zilei de astazi, doua masini au fost implicate intr un accident rutier pe DN22 E87 dupa ce o soferita a schimbat directia de mers fara sa se asigure. Potrivit IPJ Tulcea, soferul, un barbat de 58 de ani din orasul Isaccea in timp ce conducea un autoturism pe DN22E87 in afara orasului Isaccea,…

- Astazi, in jurul pranzului, un barbat de 21 ani, a condus un autoturism pe str. Soveja, din municipiul Constanta, dinspre bulevardul Mamaia catre bulevardul A. Lapusneanu si ajungand la marcajul pietonal de la intersectia cu str. Primaverii a surprins si accidentat usor un minor de 10 ani care s a angajat…

- La data de 28 martie a.c., un barbat, de 30 ani, din Navodari, a condus o autoutilitara pe strada Plopilor din Navodari, dinspre strada Toamnei catre Soseaua Constantei.Potrivit IPJ Constanta, in dreptul unei institutii de invatamant, a surprins si accidentat o minora, de 12 ani, care se afla pe partea…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada I.G. Duca din municipiul Constanta. Doua masini au fost implicate in eveniment. Un echipaj SAJ se afla la fata locului.In urma evenimentului, un copil de doi ani, speriat, a fost preluat de ambulanta pentru investigatii suplimentare.Politia…

- In cursul zilei de astazi, un barbat, in varsta de 68 de ani, a condus un autoturism pe strada Florilor, dinspre strada Poporului catre strada Dezrobirii, iar pe fondul nerespectarii semnificatiei indicatorului oprire, a patruns in intersectie si a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un…

- Un accident rutier a avut loc ieri seara la Medgidia. Potrivit IPJ Constanta, La data de 25 martie a.c., un tanar, de 27 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Independentei din municipiul Medgidia, dinspre strada Dezrobirii catre DN 22 C. La un moment dat, pe fondul neatentiei in conducere, a…

- În aceasta dupa-amiaza, un tânar și-a avariat serios mașina, din cauza neatenției la volan, acesta intrând într-un pom de pe marginea drumului. Din fericire, nimeni nu a fost ranir grav, pasagera aflata pe locul din dreapta fiind ranita ușor. "La data de 25 martie,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Constanta, in apropiere de Harsova. Potrivit IPJ Constanta, La data de 23 martie a.c., ora 17.00, politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 2A, in apropierea localitatii Harsova km 134 ,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta. O adolescenta a fost lovita pe marcajul pietonal iar soferul a fugit de la fata locului. Potrivit IPJ Constanta, Conform primelor cercetari, la data de 22 martie a.c., un barbat, de 64 de ani, a condus un autoturism pe strada Mircea…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara la intersectia strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu din municipiul Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme o Dacia Logan si un BMW. Un barbat pasager in Dacia Logan a fost ranit si a fost transportat la spital.…

- A devenit o traditie pentru copiii de la Gradinita cu Program Prelungit "Lumea Florilorldquo; din Navodari sa viziteze, de cateva ori pe an, Caminul pentru Persoane Varstnice din municipiul Constanta. Iata ca si in luna martie micutii au ajuns aici pentru a impartit flori si martisoare, devenind, astfel,…

- In data de 16.03.2018, in jurul orelor 08.30 o femeie din Constanta, in varsta de 39 de ani a condus auto Mitsubishi pe Soseaua Mangaliei dinspre Complex Comercial, catre strada Caraiman si ajungand la parcajul pietonal din dreptul complexului Comercial Alpin, a surprins si accidentat usor un barbat…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a petrecut la intersectia strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu. Doua masini sunt implicate in eveniment.Un echipaj al SAJ Constanta si un echipaj de politie se afla la fata locului.Ambulanta a preluat o victima ce prezinta traumatism la membrele inferioare.UPDATE:…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, pe strada Constantin Bratescu. Din primele informatii o masina s a rasturnat si o persoana este incarcerata. La fata locului intervin pompierii de la Descarcerare si cadrele medicale de la Ambulanta. ...

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, pe strada Soseaua din vii. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme, Dacia Logan si Volkswagen. Potrivit SAJ Constanta, o persoana a fost ranita usor. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. Doua masini au fost implicate in incident. O ambulanta SMURD se afla la fata locului.Potrivit SAJ Constanta, o persoana a fost ranita in urma evenimentului. Victima este constienta. ...

- Hotii de fier vechi au pus ochii pe cosurile de gunoi din Constanta. Persoanele care au incercat sa sustraga un cos metalic din zona Spitalului Judetean s au vazut nevoiti sa renunte la idee. Angajatii Polaris au incercat sa monteze la loc cosul dar fara succes. ...

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dupa amiaza, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona City Park Mall. Doua masini au fost implicate in eveniment. Un echipaj SAJ Constanta a ajuns la fata locului.Traficul in zona este ingreunat. ...

- Doua masini au intrat in coliziune, in urma cu putin timp, in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Potrivit informatiilor, doua victime au rezultat in urma accidentului.Ambulanta a fost chemata in ajutor.Stire in curs de actualizare. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu.O femeie care traversa pe marcajul pietonal a fost lovita de o masina, iar imediat dupa producerea accidentului soferul a parasit locul faptei. Potrivit IPJ Constanta, in data de 06.03.2018…

- Un local a fost închis temporar dupa un control al OPC Constanța. Este vorba despre Chinese Garden din Constanța, acolo unde inspectorii de la Protecția Consumatorilor au dispus oprirea temporara a prestarii serviciilor, din cauza mizeriei gasite în bucatarie.

- Hipermaketul Auchan de pe Soseaua Mangaliei din municipiul Constanta a fost amendat de comisarii pentru protecția consumatorului cu suma de 10.000 de lei. Inspectorii spun ca au gasit mai multe nereguli in ceea ce privește fructele și legumele comercializate. Comisarii au dispus și distrugerea a peste…

- In data de 06.03.2018 ora 09.30 un barbat de 35 ani a condus un autoturism pe str. Decebal din municipiul Medgidia, dinspre str. Republicii catre str. Nicolae Balcescu si ajungand in apropierea marcajului pietonal din dreptul imobilului cu nr. 73 a surprins si accidentat usor o femeie de 76 ani care…

- În urma unui control al comisarilor Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor la hipermarketul Auchan de pe Șoseaua Mangaliei s-au descoperit legume și fructe stricate. Pe rafturile hipermarketului Auchan de pe Șoseaua Mangaliei, inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, zona Tomis Nord. Din primele informatii s a stabilit ca, la data de 5 martie a.c., o femeie, de 30 de ani, a condus un autoturism pe strada Cpt. Dobrila Eugeniu,din municipiul Constanta, iar in dreptul unei piete agroalimentare, a surprins…

- În aceasta dupa-amiaza, echipajele de intervenție au fost solicitate sa intervina la un accident rutier, petrecut în apropiere de localitatea Movilița din județul Constanța, pe DN 38. Conducatorul autoturismul în cauza, o femeie, a pierdut controlul asupra direcției de…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu. Din primele informatii, doua autoturisme sunt implicate. Unul dintre soferi este incepator.La fata locului se afla trei ambulante ale SAJ Constanta. Se pare ca in urma evenimentului a rezultat…

- Avand in vedere avertizarea meteo valabila pentru astazi, 26.02.2018, precum si pentru aceasta noapte, 320 tone material antiderapant au fost imprastiate pe strazile principale si secundare din municipiul Constanta pana la aceasta ora. S a actionat si se continua interventia cu intregul efectiv de utilaje…

- Autorul accidentului de aseara, de pe Soseaua Mangaliei, municipiul Constanta, a fost arestat preventiv pentru 15 zile. O familie a fost spulberata pe trecerea de pietoni din cauza soferului vitezoman care nu a acordat prioritate. In urma accidentului, un copil in varsta de trei ani si a pierdut viata.Citeste…

- O tragedie a avut loc ieri seara pe Soseaua Mangaliei din Constanta. Un grup de pietoni care traversa regulamentar strada a fost spulberat din plin de soferul unui Volkswagen Polo inmatriculat in Buzau care nu ar fi oprit sa le acorde prioritate.Bilantul accidentului este unul tragic. Un copil de aproximativ…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta pe Soseaua Mangaliei in zona Doraly. Din primele informatii o familie formata din mama, tata si un copil de un an si cinci luni a fost spulberata de o masina. ...

- O familie locuieste sub cerul liber pe strada Dezrobirii langa benzinaria OMV. Au trei copii minori, din care unul este inca sugar. Ceilalti doi copii nu depasesc varsta de 6 ani. S au aciuat de cateva luni de zile pe terenul din apropierea pubelor de gunoi din cartier. Spun ca nu au unde sa locuiasca,…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs la intersectia strazii Baba Novac cu strada Frunzelor. Doua masini au fost implicate in eveniment.Unul dintre soferi a ajuns cu masina intr un imobil.Persoanele din cele doua masini nu au avut nevoie de ingrijiri medicale.Politistii fac masuratori…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Mihai Viteazu cu Constantin Bratescu, din municipiul Constanta. Doua autoturisme au fost implicate in eveniment.Politistii se afla la fata locului si cerceteaza cazul.Un echipaj SAJ este asteptat sa intervina.Traficul in zona…

- Politistii din cadrul Sectiei 3 Rurala Mangalia au depistat un tanar, in varsta de 20 de ani, care a condus un autoturism cu numerele de inmatriculare false, in pe raza localitatii 23 August, din municipiu, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, politistii…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc in nordul statiunii Mamaia, zona Tabara Navodari. O masina s a rasturnat pe carosabil. Potrivit SAJ Constanta, nu sunt victime in urma evenimentului.Traficul in zona este ingreunat.Sursa foto: INFOTRAFIC Jud. Constanta ...

- In cursul zilei de azi, a avut loc un accident rutier in localitatea Mihai Viteazu din judetul Constanta. Se pare ca in accident au fost implicate un tir si microbuz in care erau 15 persoane. La fata locului a ajuns elicopterul SMURD, o ambulanta, dar si un oamenii legii pentru a stabili cauzele si…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta la intersectia bulevardului Tomis cu strada Tulcei. Din primele informatii in accident sunt implicate un microbuz de calatori si un autoturism. ...

- Un accident de circulatie a avut loc, in urma cu cateva minute, pe bulevardul 1 Decemmbrie 1918, in municipiul Constanta, Zona Kaufland. Potrivit primelor informatii soferul unui autoturism, marca Chevrolet, a incercat sa scoat masina din parcare, moment in care a fost lovit de lovit de un autocar care…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in urma cu cateva minute, la intersectia bulevardului IC Bratianu cu strada Theodor Burada. Potrivit primelor informatii un copil a fost lovit pe trecerea de pietoni.Mai multe rude ale copilului s au adunat la locul accidentului. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe strada Dezrrobirii, zona Academia Navala. Un pieton a fost lovit de o autoutilitara.Victima a fost preluata de o ambulanta. Un echipaj de politie se afla la fata locului.Potrivit SAJ Constanta, este vorba despre un barbatin varsta de 30 ani, in…

- Ninge de cateva ore bune la Constanta iar strazile si bulevardele sunt deja acoperite cu un strat de zapada.Traficul se desfasoara in conditii de iarna. Ninsoarea va continua la Constanta, intregul judet fiind sub cod galben de ninsoare pana in aceasta seara la ora 22.00. ...

- Prima ninsoare face victime in judetul Constanta. Un autoturism BMW seria 6 a fost serios avariat astazi dupa ce, din cauza carosabilului umed soferul a pierdut controlul volanului si a intrat in parapet. In urma impactului destul de violent autoturismul a fost avariat in partea din fata si a fost nevoie…

- Noaptea trecuta, doi tineri au vazut moartea cu ochii, dupa ce au intrat cu mașina într-un stâlp de beton! Accidentul rutier s-a petrecut în stațiunea Mamaia, pe DC 86, pe sensul de mers dinspre municipiul Constanța catre Navodari. Barbatul în vârsta de 28 de ani,…

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, in Mamaia Nord, intre Summerland si Navodari. Doi tineri au fost scosi cu greu dintre fiarele contursionate ale unui Matiz, cu numere de inmatriculare de Constanta, care din cauze necunoscute a intrat intr un stalp de pe marginea bulevardului Mamaia.Cei…

- O femeie și soțul sau, ambii din municipiul Adjud, au fost raniți in urma unui accident rutier, care s-a petrecut duminica seara, intre Adjud și Onești. Potrivit oamenilor legii, autoturismul in care se aflau cei doi soți circula regulamentar dinspre Onești spre Adjud, fiind…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, la intersectia dintre I.Gh Duca si strada Constantin Bratescu, pe fondul neacordarii de prioritate.In urma tamponarii dintre un Audi si un Volkswagen golf, una dintre ele a izbit o alta la distanta de circa de 50 de metri de locul accidentului,…