Accident rutier, in Constanta, la intersectia de la Dacia. Doua victime

- Cu cateva momente in urma, un accident rutier a avut loc in municipiul Constanta, pe bulevardul I.C.Bratianu. Din primele informatii, doua autoturisme s au ciocnit. Evenimentul s a soldat cu sapte victime.UPDATE: Potrivit SAJ Constanta, in data de 27.08.2019, ora 15.00, s a primit un apel prin 112 pentru…

- In cursul nopții de 25/26 august 2019, in jurul orei 01.00, polițiștii din Zlatna au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier, produs pe DN 74, soldat cu pagube materiale. Un barbat de 44 de ani, din comuna Vidra, in timp ce conducea un autoturism pe DN 74, la kilometrul 75 + 900 de metri,…

- Sambata, 24 august 2019, in jurul orei 22.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe raza localitații Coșlariu. Un barbat, in varsta de 73 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a…

- Un sofer a fost ranit dupa ce un barbat nu a respectat culoarea rosie a semaforului, la intersectia strazii Soveja cu Baba Novac din Constanta.Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 13:44, un barbat, de 50 de ani, a condus un autoturism pe str. Soveja din mun. Constanta, dinspre str. Izvor catre str.…

- RAJA S.A. a comunicat in data de 12.08.2019 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu apa rece punctul termic 117. In consecinta, in lipsa apei reci nu se poate asigura distributia apei calde de consum in perimetrul: bulvardul Tomis, bulevardul Alexandru Lapusneanu, strada Soveja. Pana…

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta noapte, in jurul orei 00.45, in municipiul Constanta, Zona Zodiac.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta este vorba despre un pieton, constient, dar care a avut nevoie de ingrijiri medicale.UPDATE. Oficial de la IPJ Constanta Potrivit IPJ Constanta,…

- Un accident rutier a avut loc noaptea trecuta pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona Hotelului Zodiac din Constanta. Potrivit IPJ Constanta, in data de 22.06.2019 ora 00.29, un barbat de 28 ani, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice, rezultat 0.68 mg l alcool pur in aerul expirat,…

- Un autoturism, condus de un tanar fara permis si sub influenta alcoolului, a intrat in coliziune frontala cu un autotren, in noaptea de luni spre marti, pe DN 22C, intre localitatile Castelu si Medgidia, soferul autovehiculului de mare tonaj fiind si el baut, a informat Inspectoratul de Politie Judetean…