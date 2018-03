Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in Capitala, in urma cu puțin timp. Trei autoturisme au fost implicate pe Șoseaua Gheorghe I. Sisești. Vezi galeria foto + 3 + 3 Evenimentul a avut loc la intersecția cu strada Oaspeților. Mai multe persoane au ramas incarcerate intre fiarele mașinilor. Pompierii de la…

- Un barbat de 43 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a ignorat un indicator rutier intr-o intersectie si a lovit in plin cu masina pe care o conducea un alt autovehicul care circula regulamentar.

- Un taximetrist a decedat, iar pasagerul a ajuns in stare grava la spital dupa ce masina in care se aflau a fost lovita grav de un alt automobil. Alti doi tineri din Renault s-au ales cu leziuni usoare.

- Un accident s-a produs, duminica, in cartierul Crangași din București, dupa ce un șofer a trecut pe culoarea roșie a semaforului electric. In urma acestei incalcari a legii, autoturismul respectiv s-a ciocnit de o alta mașina, provocand ranirea a patru oameni.

- In jur de 16 persoane au murit intr-un accident feroviar care a avut loc in nordul Egiptului, a declarat ministrul Sanatații din ceasta țara și citat de Al Jazeera. Alți 40 de oameni au...

- Doua autoutilitare s-au lovit frontal, dupa ce unul dintre autovehicule a derapat pe carosabilul acoperit cu polei si a intrat pe contrasens. Mai multe persoane au ramas incarcerate, iar una dintre ele a decedat.

- Accident in județul Cluj, pe Drumul National 1 intre Huedin și Oradea. Bilanțul: doi morți și trei raniți grav! Un șofer a intrat cu mașina pe contrasens, s-a izbit violent de un TIR și a fost proiectat intr-un autovehicul care circula regulamentar.

- Accident rutier grav in Peru. Peste 40 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie. Potrivit medicilor, numarul victimelor ar putea creste intrucat mai multe persoane sunt in stare grava.

- O persoana a murit, iar alte cinci, intre care doi copii, au fost ranite, duminica seara, intr-un accident rutier produs pe DN 7, in zona localitatii Santuhalm din judetul Hunedoara, traficul fiind blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier grav s-a produs vineri in jurul orei 15.35 pe DN1, la ieșirea din localitatea Azuga spre Predeal. Potrivit IJP Prahova, traficul rutier este ingreunat, polițiștii rutieri dirijand...

- Pompierii Garzii Balș, cu o autospeciala complexa pentru intervenție și descarcerare și un echipaj SMURD și doua echipaje de la Serviciul de Ambulanța, au intervenit la un accident rutier produs miercuri seara la ieșirea din Balș spre Craiova, pe Drumul ...

- Coliziunea dintre doua masini, produsa pe sinele tramvaiului 11, din Capitala, a blocat, temporar, circulatia acestor mijloace de transport, in ambele sensuri. Accidentul a avut loc in zona strazii Zetari, din Ferentari, si s-a soldat cu ranirea a doua persoane. Nu se cunosc detalii despre starea victimelor.…

- Cinci oameni au fost raniti, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier in care au fost implicate patru masini, pe Calea Grivitei din Capitala. Soferul uneia dintre masinile avariate era beat si a provocat accidentul.

- Cinci oameni au fost raniti, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier in care au fost implicate patru masini, pe Calea Grivitei din Capitala. Soferul uneia dintre masinile avariate era beat si a provocat accidentul.

- La fata locului au intervenit doua echipaje SMURD, doua de descarcerare si unul de pompierii, informeaza Romania TV. Citeste si Accident grav in pasajul Obor din Capitala. Soferul a ramas incarcerat in urma impactului violent FOTO Salvatorii au scos victima incarcerata din masina. Cei…

- Un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc, in urma cu putin timp, pe strada Potelu din Craiova. Doua persoane au fost ranite in urma coliziunii, iar una a ramas incarcerata. La fata locului au ...

- Nu este clar de ce s-a produs coliziunea, dar primele date ale investigatiei sugereaza ca soferul camionului pentru transportul bagajelor calatorilor nu ar fi acordat prioritate conform regulilor aplicabile pe platforma.In autobuz se aflau 72 de pasageri ai unui avion al companiei Ryanair,…

- Dan Diaconescu a fost implicat intr un accident rutier, produs intr un cartier din Capitala, informeaza Antena3.ro Impactul nu a fost unul violent, iar Dan Diaconescu nu a fost ranit in evenimentul rutier. fostul patron OTV nu pare sa se fi ranit. ...

- Dan Diaconescu a fost implicat intr-un accident rutier, produs intr-un cartier de fite din Capitala. Din primele informatii, se pare ca impactul nu a fost unul violent, dar niciunul dintre soferi nu a plecat de la locul incidentului. In imaginile filmate la scurt timp de la lovitura se observa ca afaceristul…

- Doi politisti aflati intr-o misiune de patrulare au ajuns, marti, la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, dupa ce au fost raniti in urma unui accident rutier, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Galati, Gabriela Costin. Potrivit sursei citate, masina in care…

- Serviciul InfoTrafic informeaza ca la aceasta ora se inregistreaza un accident rutier la intersecția strazilor Kiev-T.Vladimirescu, respectiv se circula cu dificultate pe strazile intersectate, iar fluxul este majorat pe mai multe strazi din capitala.

- O persoana a murit, iar alte patru au ajuns in stare grava la spital, in urma unui grav accident provocat pe strada Alba-Iulia din Chisinau. Un sofer beat a iesit la depasire pe contrasens si a lovit frontal o alta masina.

- 11 persoane au murit si alte 46 au fost ranite in noaptea de vineri spre sambata in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s a izbit de copacii de la marginea drumului, potrivit Agerpres.Plecat din Ankara, autocarul transporta in principal familii de turisti in drum spre statiunea…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit...

- Trei persoane au fost ranite usor, fiind transportate la spital, in urma unui accident rutier produs sambata dupa-amiaza in zona Sema Parc din Capitala si in care au fost implicate trei masini. Traficul se desfasoara cu dificultate pe doua benzi.

- Doua persoane au fost ranite in aceasta dimineata in urma unui accident rutier petrecut pe DN 7, la km 22+400 de metri, in zona localitatii Gulia (pe raza judetului Ilfov, aproape de limita cu judetul Dambovita). Potrivit Centrului Infotrafic din ...

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, in Mamaia Nord, intre Summerland si Navodari. Doi tineri au fost scosi cu greu dintre fiarele contursionate ale unui Matiz, cu numere de inmatriculare de Constanta, care din cauze necunoscute a intrat intr un stalp de pe marginea bulevardului Mamaia.Cei…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut in urma cu putin timp in Drobeta Turnu Severin, la intersectia strazilor Stefan Odobleja si George Cosbuc. La fata locului, intervine Detasamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin.

- Politistii clujeni au identificat si retinut, pentru 24 de ore, un conducator auto implicat intr-un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, care a plecat de la locul producerii acestuia. Sambata, 6 ianuarie, in jurul orei 20,30, pe raza comunei Garbau, in afara localitatii, s-a produs un accident…

- La mai bine de un an de la cel mai cumplit accident petrecut vreodata in Romania, soldat cu 4 morti si 60 de raniti, anchetatorii asteapta raportul expertizei specialistilor de la Laboratorul Interjudetean de Criminalistica din Capitala.

- La mai bine de un an de la cel mai cumplit accident petrecut vreodata in Romania, soldat cu 4 morti si 60 de raniti, anchetatorii asteapta raportul expertizei specialistilor de la Laboratorul Interjudetean de Criminalistica din Capitala.

- Mai multe ambulanțe au fost solicitate in cursul acestei seri (ora 19:20) in localitatea Codaești, județul Vaslui, dupa ce in urma unui accident rutier o femeie (31 de ani) și doi copii (4 și 7 ani) au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Un microbuz si un alt autovehcul in care se aflau, in total, 14 persoane, s-au ciocnit vineri seara in localitatea Popesti-Leordeni, judetul Ilfov. Sapte dintre persoanele implicate au fost transportate la spitale din Capitala, cu diferite trumatisme.

- Un microbuz si un alt autovehcul in care se aflau, in total, 14 persoane, s-au ciocnit vineri seara in localitatea Popesti-Leordeni, judetul Ilfov. Sapte dintre persoanele implicate au fost transportate la spitale din Capitala, cu diferite trumatisme.

- Un accident rutier soldat cu trei persoane ranite s-a produs, miercuri-seara, 3 ianuarie 2018, pe DJ 677, la intersecția cu drumul european 574. Doua mașini s-au ciocnit, iar in interiorul lor se aflau șase persoane. Conform informațiilor ISU Olt, trei persoane au ...

- Un accident de circulatie a avut loc, miercuri, pe DN1, in localitatea Otopeni, patru persoane fiind ranite, doua dintre acestea aflandu-se in stare grava si transportate la spitale din Capitala, traficul rutier desfasurandu-se pe o singura banda. „In judetul Ilfov, pe DN1, se circula in conditii…

- Sapte persoane au fost ranite, marti, in urma unui accident rutier produs la iesirea din Timisoara si in care au fost implicate doua masini. La fata locului au intervenit mai multe ambulante si...

- Potrivit primelor informatii, tragedia s-a produs pe fondul vitezei excesive a masinii care a izbit in plin victimele pe o trecere de pietoni semnalizata corespunzator de pe bulevardul Otelarilor din Galati.

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite dupa ce o nava elvetiana de pasageri care naviga pe Rin s-a ciocnit marti seara de pilonul unui pod rutier in apropiere de Duisburg, in vestul Germaniei, relateaza DPA.

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite dupa ce o nava elvetiana de pasageri care naviga pe Rin s-a ciocnit marti seara de pilonul unui pod rutier in apropiere de Duisburg, in vestul Germaniei, relateaza DPA.

- Serviciul "InfoTrafic" al INP, informeaza ca la aceasta ora la intersecția strazilor șos.Balcani – Doina, este inregistrat accident rutier.Flux majorat de transport și se circula cu dificultate:Sectorul BUIUCANI:intersecția cu sens giratoriu: C.Ieșilor – I.

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un accident rutier pe Drumul National 2, care leaga Falticeniul de Suceava, unde doua masini s-au ciocnit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un grav accident de circulatie a avut loc sambata, 23 decembrie, dupa ce un barbat a adormit a volan, a patruns cu masina pe sensul opus si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus de o tanara.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Arad, traficul rutier pe DN7 este blocat la iesirea din localitatea Vladimirescu catre Arad, din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme si un autocamion.Potrivit informatiilor, o persoana…

- Un accident cumplit, soldat cu doi morți și patru raniți, s-a produs vineri seara, pe DN 6, la ieșire din Craiova catre Ișalnița. In accident au fost implicate doua autoturisme. Potrivit IPJ Dolj, șoferul unui autoturism nu s-a asigurat la ...

- Accident grav de circulație a avut lor in comuna Barsanesti, din județul Bacau, accident rutier produs in urma coliziunii dintre un autocar și un microbuz. La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Interventie.

- Pompierii din cadrul Garzii Bals au intervenit in aceasta dimineata, cu o autospeciala complexa pentru descarcerare si un echipaj SMURD, pe DE 574, la iesirea din orasul Bals spre Craiova, la un accident rutier. In evenimentul rutier au fost ...

- Serviciul „InfoTrafic" al INP anunța ca la intersecția strazilor Ismail cu Calea Basarabiei, este inregistrat accident rutier, respectiv se circula cu dificultate. La intersecția strazilor: Ismail – Calea Basarabiei, este inregistrat accident rutier, se circula cu dificultate.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN15, in localitatea Chetani, judetul Mures, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. Cauza producerii a fost intrarea pe contrasens, iar in urma impactului au rezultat doua persoane…

- Patru jandarmi si o tanara au fost raniti in noaptea de luni spre marti intr-un accident rutier care a avut loc in zona Podului Timpuri Noi, dupa ce un autoturism a trecut pe rosu si a lo...