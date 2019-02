Stiri pe aceeasi tema

- Ninsoarea a provocat mai multe acceidnete la Brasov. Un microbuz s-a rasturnat pe drumul dintre Codlea si Vulcan. „Din primele informatii primite de la apelant, se pare ca in microbuz se aflau noua persoane. Se deplaseaza la fata locului doua echipaje SMURD, o ambulanța și un echipaj cu apa si spuma”, a precizat…

- Un grav accident a avut loc, in acesta noapte, pe DN1, in judetul Brasov, la iesire din Codlea spre Fagaras, in zona denumita Penes Curcanul.Ciprian Sfreja, purtatoruld e cuvant al ISU Brasov a declarat pentru ZIUA de Constanta ca in evenimentul rutier a fost implicat un autocar cu 29 de persoane, iar…

- Cinci persoane, dintre care doi sunt minori, au fost transportate sambata seara la doua spitale din municipiul Sibiu, fiind victimele unui accident care a avut loc pe DJ 106B, coborare A1 spre Ocna Sibiului, dupa ce un autoturism a intrat intr un microbuz in care se aflau 11 pasageri, a anuntat IPJ…

- Patru persoane au ajuns la spital, sambata seara, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a oprit in mijlocul unui sens giratoriu pe centura ocolitoare a municipiului resedinta, la iesirea spre Ghimbav, a...

- Un accident rutier a avut loc in localitatea Salcioara, in comuna Banca din judetul Vaslui.In accident este implicat un microbuz cu 18 persoane.Potrivit ISU Vaslui, s a declansat Planul rosu in data de 28.12.2018, ora 11. ...

- Un barbat si o femeie, ambii in varsta de 31 de ani, au murit in urma unui accident rutier care a avut loc, joi, pe DN 6, la iesirea din localitatea Lovrin, judetul Timis. dupa ce un autoturism s-a ciocnit cu un microbuz. Cele doua persoane decedate erau din autoturism, in timp ce din microbuz doua…

- Potrivit ISU Suceava, un microbuz transport persoane s a rasturnat in afara partii carosabile, la Dumbraveni.In microbuz se aflau 18 persoane.Una singura, o femeie, a fost transportata la spital, constienta, cu leziuni minore.Sursa foto: ISU Suceava ...

- Potrivit SAJ Constanta, la iesirea din Medgidia spre satul Satu Nou, o soferita care a pierdut controlul volanului si a iesit in decor, s a rasturnat.Soferita acuza dureri in zona lombara.SMURD Medgidia se afla la fata locului. Potrivit ISU Dobrogea, nu exista persoane incarcerate. ...