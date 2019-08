Accident rutier în Botoșani. Trei tineri au fost răniți Trei tineri au fost raniti in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Cuza Voda - comuna Viisoara din judetul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, cei trei tineri se aflau intr-un autoturism care s-a rasturnat in afara partii carosabile.



"Pompierii au intervenit pentru descarcerarea soferului in varsta de 21 de ani. In autoturism erau patru persoane, doua fete de 17 ani, un tanar de 23 de ani si soferul de 21 de ani", a afirmat oficialul ISU.



Cei trei tineri raniti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

