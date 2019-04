Accident rutier, in acesta noapte, in judetul Constanta. O victima

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, in Mangalia. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta, evenimentul rutier, in care o autoturism s a rasturnat a avut loc pe strada Rozelor.Din fericire nu sunt victime.Revenim cu detalii. ...

- Un eveniment rutier a avut loc astazi, pe Drumul Judetean 228, spre fosta Nazarcea.Doua automobile unul fiind minivan au fost implicate in accident, iar in urma impactului o persoana a fost ranita.Victima este constienta.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, la iesire din Cobadin, judetul Constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta un autoturism a lovit o caruta. In urma evenimentului o victima are nevoie de ingrijiri medicale.UPDATE:Potrivit IPJ Constanta, "la data de 07.04.2019,…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, la Poarta 1 a Portului Constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta este vorba despre o victima constienta. Revenim cu detalii. ...

- Evenimentul rutier a avut loc pe Drumul Judetean 245, pe raza comunei Bacani. Doua autoturisme s-au izbit frontal iar in urma impactului violent unul dintre cei doi conducatori auto implicati in evenimentul rutier, in varsta de 60 de ani, a ramas incarcerat. La sosirea salvatorilor, barbatul era deja…

- Un grav accident rutier a fost inregistrat in urma cu cateva minute, pe strada Mihail Jora, din Constanta, situata in Cartierul Compozitorilor.In carambol sunt implicate patru masini. Potrivit ISU Dobrogea Constanta evenimentul rutier a avut loc in zona blocului BN9 existand si o victima Revenim cu…

- Vineri dimineata, un accident rutier a avut loc la intrare in localitatea Stupina, judetul Constanta, pe sensul de mers Crucea Stupina. Doua autoturisme au fost implicate in eveniment. Din primele informatii, o persoana incarcerata intr unul dintre vehicule este decedata.La fata locului intervine o…

- Astazi, in jurul orei 8.30, a fost preluat un apel de urgența la 112 care anunța un accident rutier in localitatea Balșa de Oraștie, soldat cu doua victime. La fața locului s-a deplasat un un echipaj cu medic de la SAJ și SMURD Oraștie impreuna cu descarcerarea. Echipajul ajuns la locul…