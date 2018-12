Accident rutier grav pe DN1. Doua autovehicule, implicate. Sunt mai multe victime. Traficul este blocat in zona

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Sibiu, pe DN7 Ramnicu Valcea Sibiu la kilometrul 241 localitatea Lazaret , a avut loc un accident in care au fost implicate un autoturism si un autotren.In urma evenimentului o persoana a fost ranita usor. Traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1A, in zona localitatii Babarunca, judetul Brasov, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autocamion si un microbuz de transport persoane.Cauza producerii a fost patrunderea pe contrasens intr o…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2, la intrarea in municipiul Buzau dinspre Ploiesti, a avut loc un accident rutier, in care soferul unui autoturism, din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul volanului intr o curba si a patruns pe contrasens,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 65, in localitatea Bals, judetul Olt, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 4 autovehicule un autocamion, un autoturism si 2 autoutilitare .Potrivit INFOTRAFIC, cauza producerii a fost depasirea neregulamentara,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Timis, pe DN68A Cosava Cosevita, la kilometrul 46 600 de metri, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren traficul rutier este blocat. In urma evenimentului o persoana…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza in in judetul Neamt, traficul rutier este blocat pe DN12C la iesirea din localitatea Bicaz catre Cheile Bicazului din cauza unui accident in care au fost implicate un autoturism si o motocicleta.Potrivit Infotrafic, o persoana…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Vrancea, traficul rutier pe DN2 E85 Focsani ndash; Ramnicu Sarat, se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri, la kilometrul 165 din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme.In urma…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 2 Bucuresti ndash; Urziceni, pe raza localitatii Lilieci, judetul Ialomita, traficul rutier se desfasoara pe un fir alternativ din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate doua autoturisme.Impactul s a…