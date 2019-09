Accident rutier grav pe Autostrada Soarelui. Doua victime. Pentru una a fost solicitata descarcerarea

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc, in aceasta dimineata, pe Autostrada A4, pe sensul de mers catre orasul Ovidiu.Potrivit apelantului care a sunat la telefonul de urganta 112, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme.Doua persoane, constiente, au avut nevoie de ingrijiri medicale.Sursa…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in municipiul Medgidia.Se pare ca, in urma unui accident rutier produs pe strada Silozului, un pieton a fost ranit.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta…

- Un accident rutier mai putin obisnuit a avut loc, in aceasta noapte in Constanta, la intersectia strazilor Nicolae Iorga cu Ion Lahovary.In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme: o Skoda Fabia, cu numere de Ialomita si un Mercedes Clasa G, cu numere de Bucuresti.In urma coliziunii doua…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs la intersectia bulevardului Ferdinand cu strada Rascoalei din Constanta. Evenimentul s a soldat cu o victima, care a suferit traumatisme ale membrelor inferioare.Un echipaj SMURD s a deplasat la fata locului pentru interventie.Sursa foto: Arhiva ZIUA…

- Seara trecuta, in jurul orei 21.30, ISU Timis a fost solicitat, prin apel la 112, sa intervina la un accident rutier in Timisoara, care a avut loc pe Calea Sagului, in dreptul imobilului cu numarul 21.Elena Mengherea, purtatorul de cuvant al ISU Timis, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "in eveniment…

- Un accident rutier a avut loc, miercuri, in localitatea Ciocarlia de Sus, judetul Constanta. Din primele informatii, o persoana a fost ranita. Aceasta nu este incarcerata.La faaa locului intervine un echipaj SMURD Medgidia. ...

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina pe Autostrada Soarelui.Din primele informatii, un accident rutier a avut loc la kilometrul 193.Evenimentul s a soldat cu doua victime, neincarcerate. ...

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in aceasta dimineata, pe drumul care leaga Tulcea de Constanta.Inspectorul principal de politie Irina Manolache, purtator de cuvant al IPJ Tulcea, spune ca "in dimineata zilei de 11 iulie a.c., un barbat in varsta de 25 de ani din Babadag, in timp ce conducea…