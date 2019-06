Accident rutier grav pe Autostrada A 2. Sase victime printre care si un copil. Doua femei incarcerate. Un mort

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc, in jurul orei 21.00, pe DN1, pe raza localitatii Persani, judetul Brasov.Ciprian Sfreja, purtatorul de cuvant al ISU Brasov, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, si au rezultat trei victime, constiente: doua…

- Un grav accident rutier a avut loc, putin inainte de miezul noptii, pe DN 22C, pe pod, in dreptul ecluzei.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta este inregistrata o victima, dar nu ar fi vorba despre persoane incarcerate.La locul interventiei s a deplasat o autospeciala de stingere cu apa…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc in urma cu putin timp in Dumbrava Rosie, marti, 28 mai, in apropierea primariei din localitate. Din primele informatii oferite de IPJ Neamt sint trei victime. Vom reveni. Accident rutier in com. Dumbrava Roșie, fara victime incarcerate.…

- Un accident rutier s-a produs astazi, în jurul orelor 18.30 pe Autostrada A1 București –Pitești, la kilometrul 31, în zona localitații Bolintin Vale, scrie realitateadegiurgiu.net

- Ieri, in jurul orei 13.30, a avut loc un grav accident rutier pe DN 22 A, intre Harsova si Saraiu.Andreea Munteanu, purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, spune ca in evenimentul rutier au fost implicate doua autovehicule, unul condus de un tanar de 20 de ani si un altul de un barbat in varsta de 50…

- Update! Conform ultimelor informații, trei autoturisme au fost implicate in accident. Printre victime se numara un copil de patru ani și cinci adulți. Toți au fost transportați la spital. Accident cu trei mașini implicate, in Pitești. Evenimentul rutier s-a produs in urma cu puțin timp pe bulevardul…

- Un accident rutier, in care au fost implicate trei autovehicule, s-a produs luni, in jurul orei 11.00, pe DN 2 E 85, la ieșire din Golești spre Buzau. A rezultat ranirea ușoara a unei femei de 42 de ani, din Vanatori, a unei femei de 23 de ani, din Buzau, și a unui copil de […] Articolul VIDEO și GALERIE…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara in judetul Valcea. Potrivit reprezentantilor ISU Valcea, este vorba despre un accident rutier cu persoane incarcerate. Evenimentul rutier a avut loc in localitatea Tetoiu.La fata locului intervine o autospeciala de stingere cu apa sli spuma de la Garda…