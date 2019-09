Accident rutier grav pe A 2, la bifurcatie cu A4, in judetul Constanta. Trei victime

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in localitatea Puchenii Mari, pe DN 1. In eveniment sunt implicate doua autoturisme rasturnate pe plafon. O persoana este incarcerata dar constienta. Sunt implicati trei adulti si un copil.La fata locului s a deplasat un echipaj de stingere, o ambulanta de prim ajutor,…

- Un grav accident rutier a avut loc, in aceasta dimineata, in jurul orei 05.30, in judetul Constanta, pe DN 38.Potrivit ISU Dobrogea Constanta in evenimentul rutier care s a petrecut, intre Negru Voda si Comana, sunt trei victime, neincarcerate, constiente.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de…

- Un grav accident rutier a avut loc, putin inainte de miezul noptii, pe DN 38, la iesire din Techirghiol, spre Agigea.Potrivit apelantului in accident sunt implicate doua autoturisme.In urma evenimentului rutier au rezultat patru victime dintre care una incarcerata.Anamaria Stoica, oficialul ISU Dobrogea…

- In urma cu putin timp un accident rutier s-a produs pe DE 85, aproape de Letcani. Concret, doua autoturisme s-au izbit frontal in dreptul caii ferate de la Letcani. In urma accidentului au rezultat doua victime ranite usor. La fata locului, s-au deplasat trei echipaje SMURD si un echipaj de politie.…

- La Mangalia a avut loc cu putin timp in urma un accident rutier.Evenimentul s a petrecut in sensul giratoriu de la "Mega Imageldquo;, la intrare in municipiu.ISU Dobrogea Constanta a transmis ca, in urma accidentului, trei persoane s au ales cu rani, insa minore.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de…

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta noapte, in jurul orei 00.45, in municipiul Constanta, Zona Zodiac.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta este vorba despre un pieton, constient, dar care a avut nevoie de ingrijiri medicale.UPDATE. Oficial de la IPJ Constanta Potrivit IPJ Constanta,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 73A intre localitatile Sercaia si Ohaba din judetul Brasov. Potrivit ISU Brasov o autoutilitara CNAIR si un autoturism au fost implicate. Din primele informatii opt persoane au fost implicate, dintre care una incarcerata si inconstienta. "Se deplaseaza…

- Un grav accident a avut loc, in urma cu cateva minute, ae Autostrada A2, la Km 180.Potrivit ISU Dobrogea Constanta in eveniment sunt implicate doua autoturisme.Sunt trei victime din care una incarcerata.Anca Chirita, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea spune ca de la Detasamentul Cernavoda se intervine…