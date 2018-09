Accident rutier grav la iesire din Constanta. Implicate un BMW si un autobuz RATC. Un barbat incatusat. O victima (galerie foto+video)

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada IL Caragiale din municipiul Constanta. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate in accident. Potrivit ISU Dobrogea, sunt doua persoane ranite, neincarcerate si constiente. La fata locului intervin cadrele medicale de la…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe DN 39, intre localitatile Eforie Sud si Eforie Nord. Trei autoturisme sunt implicate in eveniment. O persoana este incarcerata.Un echipaj SMURD si un echipaj de politie se afla la fata locului.Traficul rutier se desfasoara ingreunat.Victima din…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe strada Theodor Burada din municipiul Constanta. Din primele informatii doua masini au fost implicate, iar o persoana a fost ranita. Potrivit ISU Dobrogea, victima este constienta, colaboranta. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la iesire din localitatea Eforie Sud. Din primele informatii, doua autoturisme au fost implicate. Un pieton a fost acrosat de una dintre masini.Potrivit IPJ Constanta, ambele autoturisme circulau dinspre Tuzla catre Constanta, iar la marcajul pietonal…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN1 in judetul Prahova in apropiere de intersectia cu localitatea Baicoi. Din primele inforematii un tractor si un autoturism au fost implicate in accident. In urma impactului extrem de violent roata tractorului a fost rupta iar autoturismul a fost…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intersectia strazilor Bucovinei cu Dumbrava Rosie din municipiul Constanta. Din primele informatii patru autovehicule au fost implicate in accident.In urma impactului destul de violent o autoutilitara a fost proiectata in gardul unui imobil. Potrivit…

- Un accident rutier a avut loc cu putine momente in urma in municipiul Constanta, in zona Dramex.Evenimentul s a soldat cu o victima, o fata, care ar fi fost lovita de un taxi pe trecerea de pietoni. ...

- Un grav accident rutier a avut loc in urma cu putin timp la in zona benzinariei OMV de la intersectia soseaua Mangaliei cu strada Caraiman din municipiul Constanta. In evenimentul rutier au fost implicate trei auto: un Volskwagen Transporter, pentru transport persoane, cu numere de Constanta, un Ford…