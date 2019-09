Accident rutier grav la iesire din Constanta. Este implicat un taxi. O masina rasturnata

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii nemteni intervin in aceste momente, miercuri, 18 septembrie, pemtru a scoate o persoana dintr-un autoturism care s-a rasturnat in satul Negritesti, comuna Podoleni. “Misiune degajare persoana din autoturism rasturnat in comuna Podoleni, sat Negritesti”, au comunicat reprezentantii Inspectoratului…

- Salvatorii nemteni intervin in aceste momente la un nou accident rutier produs la Cordun, miercuri, 28 august. Este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme, iar unul dintre ele s-a rasturnat conform primelor informatii oferite de reprezentantii ISU Neamt: “Misiune asigurare masuri PSI accident…

- Un grav accident a avut loc, in urma cu cateva minute, la iesire din Ovidiu, catre Tulcea.Sunt implicate doua autoturisme dintre care unul este rastrurnat.In urma evenimentului rutier din cele cinci victime doua sunt incarcerate.O persoana este decedata Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, la iesire din Valu lui Traian, catre Constanta, dupa padure.Potrivit apelantului care a solicitat ajutorul salvatorilor de la ISU Dobrogea este vorba despre o victima incarcerata.La sosirea salvatorilor, in masina marca Jaguar, cu numere de Constanta,…

- Un grav accident rutier a avut loc, la miezul noptii, pe DN 39, in zona Statiunii Olimp, din judetul Constanta.Apelantul a anuntat la Dispeceratul Intgrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta, ca in zona indicata se afla o masina rasturnata, cu…

- Un accident rutier grav a avut loc, cu putin timp in urma, la iesire din Ovidiu, zona Celsy. Trei autoturisme au fost implicate iar doua persoane se afla in stare grava, incarcerate in fiarele masinilor. La fata locului se deplaseaza elicopterul SMURD."In urma unui apel primit la 112, am fost solicitati…

- In urma cu puțin timp in cartierul piteștean Gavana doua autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier soldat cu o victima și cu o mașina rasturnata. Accidentul s-a produs in municipiul Pitești, strada Liviu Rebreanu, in Gavana 3. In momentul de fața intervin la fața locului o autospeciala…