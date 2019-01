Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, intre care un copil, au fost ranite si au fost transportate la spital dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat pe un drum din judetul Arges, news.ro.Citește și: Klaus Iohannis se pregatește sa apese BUTONUL ROȘU: mișcare care ingroapa coaliția PSD-ALDE Potrivit…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un individ aflat sub influenta alcoolului a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, in orasul german Berlin, anunta autoritatile regionale. Accidentul rutier a avut loc sambata dimineata in cartierul Wedding, situat in nordul…

- Accidentul produs duminica dimineata pe DN 10, in apropierea localitatii Bradet, judetul Covasna, s-a produs intre o duba a Jandarmeriei si o alta autoutilitara, soferul jandarm fiind in stare grava, trasmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier s a produs intre un autoturism si un autobuz in Ploiesti, scrie ziarulincomod.ro. Potrivit Politiei Prahova, o persoana a sunat la 112 pentru a anunta incidentul care s a produs in spatele hotelului Prahova. Deocamdata nu se stie daca sunt persoane ranite.Autobuzul circula pe traseul…

- Doua persoane au fost ranite, vineri, in judetul Ialomita, dupa ce masina in care se aflau a parasit partea carosabila si s-a rasturnat. Pasagerul a fost incarcerat, fiind scos de catre echipajele de pompieri, iar soferul, mai grav ranit, a fost preluat de un elicopter SMURD si transportat la Bucuresti.

- Un tanar de 20 de ani din Braila a fost retinut dupa ce a injunghiat un barbat, apoi a demarat in tromba la volanul unei masini si a intrat in doua grupuri de pietoni, fiind ranite in total sase persoane, intre care doi copii.

- Un tanar de 20 de ani din Braila a fost retinut dupa ce a injunghiat un barbat, apoi a demarat in tromba la volanul unei masini si a intrat in doua grupuri de pietoni, fiind ranite in total sase persoane, intre care doi copii.

- Un tanar de 20 de ani din Braila a fost retinut dupa ce a injunghiat un barbat, apoi a demarat in tromba la volanul unei masini si a intrat in doua grupuri de pietoni, fiind ranite in total sase persoane, intre care doi copii.