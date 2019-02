Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si doua au fost ranite, joi dimineata, in urma impactului dintre o masina si un TIR, pe Autostrada A1 Sebes – Orastie. The post Accident pe Autostrada A1. Doua persoane au murit si doua sunt ranite dupa ce o masina a fost lovita de un TIR appeared first on Renasterea banateana…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 6, in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu.Potrivit Infotrafic, trei persoane au fost ranite in accident.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 E60 , in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu, a…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe soseaua care leaga Timisoara de Cenad. Potrivit Realitatea.net, un microbuz si o Dacia Logan s au ciocnit frontal, iar doi tineri de 31 de ani, un barbat si o femeie, aflati in autoturism, au murit. Conform primelor cercetari, tragedia s a produs dupa ce…

- Imagini accident mortal pe DN18B la ieșire din Groși spre Dumbravița.O persoana a MURIT. Trei persoane ranite grav.video+foto Un accident grav de circulatie s-a produs pe drumul national 18 B Baia Mare – Targu Lapus, in zona fostului popas Regal (iesire din Grosi spre Dumbravita). Din primele informatii…

- O fetita de 9 ani a murit si alta este ranita grav, dupa ce au fost spulberate, marti, pe Drumul National 14, in localitatea Saros pe Tarnave, din judetul Sibiu. Politistii au stabilit ca fetele traversau neregulamentar, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Traficul rutier a fost blocat miercuri dimineata pe DN 2, la intrarea in municipiul Buzau, din cauza unui accident rutier cu cinci victime. "La intrarea in municipiul Buzau, doua autovehicule au fost implicate...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Mures, pe DN14A Sibiu ndash; Tarnaveni, pe raza localitatii Botorca kilometrul 14 , a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme.In urma evenimentului trei persoane au fost ranite grav.Traficul…

- Un autocar in care se aflau 25 de persoane si un TIR s-au ciocnit, miercuri, pe Drumul National 1, in judetul Sibiu. In urma impactului, doua persoane au fost ranite, una fiind incarcerata. Traficul in zona localitatii Bradu este complet blocat.