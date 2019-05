Stiri pe aceeasi tema

- O femeie insarcinata si un copil de 1 an si jumatate sunt printre cele patru victime ale unui accident rutier care a avut loc marti, la orele pranzului, pe drumul national DN15, in localitatea Dumbrava Rosie, a declarat, purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenent Adrian Rotaru, potrivit Agerpres.…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc in urma cu putin timp in Dumbrava Rosie, marti, 28 mai, in apropierea primariei din localitate. Din primele informatii oferite de IPJ Neamt sint trei victime. Vom reveni. Accident rutier in com. Dumbrava Roșie, fara victime incarcerate.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe E85 in judetul Neamt.Potrivit reprezentantilor ISU Neamt, evenimentul rutier a avut loc in comuna Horia si nu au fost persoane incarcerate."La locul evenimentului s au deplasat trei echipaje de pompieri militari cu o autospeciala de descarcerare,…

- Ieri, in jurul orei 13.30, a avut loc un grav accident rutier pe DN 22 A, intre Harsova si Saraiu.Andreea Munteanu, purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, spune ca in evenimentul rutier au fost implicate doua autovehicule, unul condus de un tanar de 20 de ani si un altul de un barbat in varsta de 50…

- UPDATE – Serviciul de Ambulanta Judetean Maramures: Cele 4 victime au leziuni usoare si au refuzat transportul la UPU. Doar gravida a ajuns la UPU. Microbuzul a intrat intr-un cap de pod. In cursul zilei de miercuri, 10 aprilie, in jurul orei 14.45, un accident rutier s-a petrecut in Baita Baii. A fost…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs duminica seara in localitatea Gura Dobrogei. O masina s a rasturnat in camp.Potrivit SAJ Constanta, cele doua victime sunt constiente.Politia se afla la fata locului si face cercetari. ...

- Un accident rutier, coliziune intre un microbuz si alte doua autoturisme, soldat cu opt victime, urmat de un incendiu, acesta este scenariul exercitiului pe care il vor desfasura in Neamt, in Cheile Bicazului, miercuri, 20 martie, mai multe institutii cu atributii de interventie in astfel de situatii:…

- Un accident rutier in lant a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN7 Valea Oltului. Potrivit ISU Valcea, cinci autoturisme s au ciocnit in apropierea localitatii Brezoi. Trei persoane, printre care si o femeie insarcinata, au fost ranite. Reprezentantii ISU Valcea au precizat ca doua dintre victime,…