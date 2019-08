Accident rutier grav in Mamaia Nord. Cinci victime. Una incarcerata

Stiri pe aceeasi tema

- Cu putin timp in urma, un echipaj ISU Constanta a fost solicitat pentru a interveni in localitatea Harsova, strada Plantelor, in centru. Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un accident rutier, soldat cu trei victime constiente. Revenim cu informatii. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier in Valu lui Traian, pe DN3, in zona restaurantului Popas Padure.In urma evenimentului rutier a rezultat o victima inconstienta si incarcerata.Revenim…

- Un grav accident rutier a avut loc, acum cateva minute, la Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta in evenimentul rutier care s a produs la sensul girattoriu de la aeroport, sunt implicate doua autoturisme.In urma coliziunii a rezultat o victima, constienta…

- Un accident rutier soldat cu trei victime, dintre care una incarcerata, a avut loc marți seara in jurul orei 21.00 in localitatea Petrești. Din primele informații transmise de reprezentanții ISU Alba, Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD la un…

- Intre Leordina si Petrova a avut loc un accident rutier care s-a soldat cu sase victime. Conform informatiilor furnizate de Serviciul Judetean de Ambulanta Maramures, doua femei au decedat. La fata locului sunt mai multe echipaje medicale de interventie, dar si descarcerarea, iar in aceste momente,…

- Un grav accident a avut loc, in urma cu cateva minute, ae Autostrada A2, la Km 180.Potrivit ISU Dobrogea Constanta in eveniment sunt implicate doua autoturisme.Sunt trei victime din care una incarcerata.Anca Chirita, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea spune ca de la Detasamentul Cernavoda se intervine…

- Un accident rutier a avut loc vineri, pe un drum laturalnic, intre Aeroportul Mihail Kogalniceanu si baza militara. Un camion incarcat cu pamant s a rasturnat iar soferul a ramas incarcerat.Revenim ...

- O persoana este inconstienta si incarcerata in urma unui grav accident rutier produs pe DN22C, intre localitatile Medgidia si Faclia.Prin apel unic la 112 am fost solicitati sa intervenim la un accident rutier cu o persoana incarcerata. Intervin pompierii militari din cadrul Detasamentului de Cernavoda,…