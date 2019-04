Accident rutier grav in judetul Valcea. Soferul unei autoutilitare a murit

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si altele 8 fost grav ranite in urma unui accident rutier care a avut loc sambata dimineata in localitatea ifloveana Jilava, circulatia in zona fiind ingreunata."Pe DN5 Bucuresti – Giurgiu, la kilometrul 13+400 de metri, la iesirea din localitatea Jilava catre 1 Decembrie…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident rutier produs pe DN 1, judetul Alba.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 E81 , la kilometrul 374, la iesirea din municipiul Alba Iulia catre Sebes judetul Alba , a avut loc un accident rutier in care au fost…

- Trei persoane au fost grav ranite, duminica dimineata, dupa ce un TIR si o masina au intrat in coliziune in judetul Arges, pe DN 65. O persoana a ramas incarcerata. La fata locului a intervenit elicopterul SMURD. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2, la kilometrul 60 600 metri, intre localitatile Urziceni si Cotorca, judetul Ialomita, un autocamion s a rasturnat in afara partii carosabile.Conducatorul auto a ramas incarcerat.Intrucat sunt prezente scurgeri de…

- Accident rutier cu trei autoturisme in Ploiesti, pe Centura de Vest.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Brasov Ploiesti, la kilometrul 66 500 de metri, la intrarea in municipiul Ploiesti dinspre Campina judetul Prahova , a avut loc un accident rutier…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 14, in localitatea Hodos, judetul Sibiu, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 autovehicule.Potrivit Infotrafic, cauza producerii a fost depasirea neregulamentara, iar in urma impactului au rezultat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Mures, pe DN13 Targu Mures Sighisoara, la kilometrul 118, a avut loc un accident in care au fost implicate trei autoturisme.In urma evenimentului 3 persoane au fost ranite grav.Traficul este blocat. Se fac cercetari…

- UPDATE ora 18:30 – Circulatia rutiera a fost reluata in conditii normale in judetul Iasi, pe DN 28B Targu Frumos – Botosani, la iesirea din localitatea Maxut catre Flamanzi, unde anterior traficul a fost intrerupt in urma unui accident. Pe fondul pierderii controlului si al patrunderii pe contrasens,…