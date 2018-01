Accident rutier grav in Constanta. Un copil a fost lovit pe trecerea de pietoni. Rude ale copilului s-au adunat la locul evenimentului (galerie foto+video)

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN22 Tulcea Constanta, la iesire din localitatea Mihail Kogalniceanu din judetul Tulcea catre Babadag. Potrivit unor martori doi cai lasati nesupravegheati au intrat pe sosea. Soferul unui autoturism Opel Astra a observat prea tarziu animalele de…

- Politistii incerca de trei zile sa dea de urma unui sofer care a lovit o fetita de 1 an si 7 luni si pe tatal ei pe trecerea de pietoni in Craiova pe o trcere de pietoni din cartierul Brazda lui Novac.

- Un copil de aproximativ 13 ani a fost lovit de un autobuz, in urma cu putin timp, la intersectia strazilor Crisan si Pacii din Drobeta Turnu Severin. Potrivit IPJ Mehedinti, soferul autobuzului l-a urcat ulterior pe copil in autobuz, ducandu-l ...

- În urma cu puțin timp a avut loc un accident feroviar în localitatea Ovidiu, la prima cale ferata dinspre Constanța. Un tren marfar a intrat în coliziune cu un autoturism. Din fericire, nu au existat persoane încarcerate. La locul impactului s-au deplasat o autospeciala…

- ULTIMA ORA…O femeie ce se angajase in traversarea carosabilului pe trecerea de pietoni a fost victima unui accident rutier. Evenimentul rutier a avut loc in Cartier, in apropierea benzinariei MOL. La fața locului a fost solicitat un echipaj medical care au preluat pacienta in stare conștienta. De asemenea,…

- Noaptea trecuta, doi tineri au vazut moartea cu ochii, dupa ce au intrat cu mașina într-un stâlp de beton! Accidentul rutier s-a petrecut în stațiunea Mamaia, pe DC 86, pe sensul de mers dinspre municipiul Constanța catre Navodari. Barbatul în vârsta de 28 de ani,…

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, in Mamaia Nord, intre Summerland si Navodari. Doi tineri au fost scosi cu greu dintre fiarele contursionate ale unui Matiz, cu numere de inmatriculare de Constanta, care din cauze necunoscute a intrat intr un stalp de pe marginea bulevardului Mamaia.Cei…

- Este vorba despre o femeie care și-a pierdut viața pe loc, dupa ce a fost lovita de un autoturism condus cu foarte mare viteza. Victima a fost aruncata aproximativ 50 de metri dupa trecerea de pietoni. Echipajele de urgența ajunse la fața locului nu au putut decat sa constate decesul victimei.…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, la intersectia dintre I.Gh Duca si strada Constantin Bratescu, pe fondul neacordarii de prioritate.In urma tamponarii dintre un Audi si un Volkswagen golf, una dintre ele a izbit o alta la distanta de circa de 50 de metri de locul accidentului,…

- Potrivit primelor informatii, evenimentul rutier deosebit de grav s-a produs pe fondul vitezei excesive a masinii care a izbit in plin victimele pe o trecere de pietoni semnalizata corespunzator de pe bulevardul Otelarilor din Galati.

- Incidentul a avut loc inainte de Craciun, la Galati, fiind filmat de un alt sofer cu camera din parbriz. La volanul masinii, cu numere de Franta, implicata in conflict se afla, se pare, un roman care lucreaza in Hexagon

- Sfarșit tragic pentru un barbat in varsta de 64 de ani. Acesta a fost lovit de un automobil la trecerea de pietoni. Accidentul s-a intamplat in seara zilei de ieri pe strada Calea Ieșilor ai Capitalei.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intrare in Navodari, in zona Penny Market. Din primele informatii la fata locului s a solicitat interventia elicopterului SMURD. UPDATE. Accidentul a avut loc la intrare in Navodari dupa pod. Din primele informatii victima este un barbat de…

- Era atat de beat incat nici nu a realizat ce a facut. Este vorba de un sofer, in stare avansata de ebrietate, care a lovit doua femei care aveau copii in brate pe o trecere de pietoni din sectorul Botanica al Capitalei.

- Șeful SRI Prahova a produs, azi noapte, un accident rutier mortal, pe DN1, pe trecerea de pietoni, in localitatea Tancabești din județul Ilfov. Soferul, care avea alcoolemie de 0,43 mg/1000 l alcool pur in aerul expirat, a lovit o femeie ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier grav a avut loc in comuna Nicolae Balcescu din judetul Constanta. Un pieton a fost ranit grav.Potrivit primelor informatii, soferul autoturismului a fugit de la fata locului. ...

- Un accident rutier grav a avut loc, in urma cu cateva minute, in municipiul Constanta, pe bulevardul IC Bratianu, in apropiere de sediul Politiei Rutiere.Potrivit primelor informatii este vorba despre o victima izbita de un autoturism cu numere de inmatriculare de Constanta, pe trecerea de pietoni,…

- Un accident rutier major a avut loc vineri dupa-amiaza pe DN1C la Livada. Din primele informații reiese faptul ca un barbat a fost accidentat pe o trecere de pietoni, in timp ce s-ar fi angajat in traversarea drumului prin loc permis și semnalizat. Totul s-a intamplat dupa ce o mașina a oprit pentru…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp in Bariera Bucuresti, pe trecerea pentru pietoni din dreptul fostului magazin Orizont. Potrivit IJP Prahova, un tanar de aproximativ 18 ani a fost lovit de masina in timp ce se afla in traversare. La fata locului s-au deplasat…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 10.30 in municipiul Constanta in zona Victoria la intersectia bulevardului Tomis cu strada Poporului. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate in accident, un Opel Corsa si un Volkswagen Passat. Nimeni nu a fost ranit in accident dar…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8:20, pe DN 1B, pe raza localitatii prahovene Albesti Paleologu. Un TIR a lovit din spate un autoturism care oprise la trecerea pentru pietoni. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita, fiind inregistrate doar pagube…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanta. Din primele informatii evenimentul rutier a avut loc in zona Oborului Duminical. Un pieton a fost lovit de o masina. Politistii au demarat o ancheta pentru a stabili care sunt imprejurarile in care…

- Un accident rutier s a produs astazi in municipiul Constanta, intr un sens giratoriu, la intersectia strazilor Eliberarii si Dezrobirii.Au fost implicate doua masini cu numere de Constanta, un Ford si un Citroen.Evenimentul a fost fara victime omenesti, inregistrandu se doar pagube materiale. ...

- Noaptea trecuta a însemnat finalul vieții pentru o tânara în vârsta de 35 de ani. În jurul orei, ora 00.05, un barbat de 32 de ani, din localitatea Ciocîrlia de Sus, județul Constanța, a condus un autoturism pe DN 3, dinspre Cobadin catre Murfatlar, unde ar fi…

- Un barbat care a huiduit si lovit un politist din Tulcea aflat in misiune a fost retinut de organele de ordine pentru 24 de ore. La nivelul IPJ a fost deschisa o ancheta pentru a se stabili de ce politistul a intervenit singur, transmite Mediafax . In spatiul public a aparut, duminica, un filmulet in…

- Momente dramatice surprinse de reporterii Neptun TV, la câteva minute dupa accidentul din Mamaia, când un barbat a fost spulberat de o mașina chiar pe trecerea de pietoni. Medicii se lupta sa îi salveze viața barbatului lovit în plin, în timp ce acesta traversa regulamentar. …

- Politistul este huiduit si lovit, iar la un moment dat se apara cu pistolul de persoanele recalcitrante. Potrivit purtatorului de cuvant al IGPR, Georgian Dragan, conducerea IGPR a dispus efectuarea unei anchete interne la IPJ Tulcea dupa ce un incident a fost postat pe retelele de socializare."Referitor…

- În urma cu puțin timp, un barbat a fost ucis pe trecerea de pietoni! Evenimentul s-a produs în Mamaia, în zona hotelului Victoria, când un barbat în jurul vârstei de 65 de ani a încercat sa traverseze și a fost spulberat de o mașina. Din…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul I.C.Bratianu, vizavi de Iowemed.In coliziune a fost implicat un autobuz si un autoturism marca Dacia Logan.Potrivit SAJ Constanta, doua victime au rezultat in urma evenimentului. Una dintre victime a refuzat transportul, iar cea de a…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta, pe bulevardul Tomis in zona Boema. Din primele informatii o tanara a fost lovita de o masina in timp ce traversa pe trecerea de pietoni. ...

- Un accident rutier grav, soldat cu decesul unei femei și ranirea celei de-a doua, a avut loc, luni dupa-masa, pe str. Ion Creanga din Aiud. Potrivit IPJ Alba, cele doua victime au fost lovite de un autovehicul, in timp ce traversau strada, pe trecerea de pietoni. Revenim cu amanunte

- Deian Stoin, un tanar de 19 ani a murit in urma unui grav accident de circulatie petrecut miercuri seara, in centrul unui oras din vestul tarii. Tanarul a fost lovit pe trecerea de pietoni, murind la spital.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe strada Soveja din Constanta in zona Tomis 3. Din primele informatii accidentul a avut loc pe o trecere de pietoni. O persoana a fost ranita. La fata locului au intervenit cadrele medicale de la Ambulanta. ...

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, accidentul a fost cauzat de un barbat de 59 de ani, care conducea dinspre Lugoj spre Timișoara, iar in centrul localitații Recaș a lovit un tanar de 19 ani care traversa regulamentar. In urma impactului, victima a fost proiectata pe celalalt sens de mers,…

- *Accidentul a avut loc pe trecerea din zona Spitalului Județean din Alba Iulia *Victima a fost o femeie din Cugir care a avut nevoie de 120 de zile de ingrijiri medicale și a suferit un avort Un barbat care a lovit o femeie pe o trecere de pietoni din Alba Iulia a fost achitat in […]

- Un Porsche Panamera a lovit un Logan, la Tulcea. Un bolid de lux marca Porsche Panamera a fost serios avariat joi, 16 noiembrie, intr-un grav accident rutier produs in zona localitații Baia din județul Tulcea. Conducatorul auto din Porsche, inmatriculat in Constanța, a incercat sa depașeasca pe linia…

- Data la care Dobrogea a revenit, oficial, la statul modern roman este considerata a fi ZIUA de 14 noiembrie 1878. In ZIUA respectiva au fost organizate, la Braila, festivitatile prin care Romania lua in stapanire Dobrogea. Dupa festivitati, Principele Carol I, prim ministrul Ion C. Bratianu, oficialitatile…

- În urma cu puțin timp, un accident rutier deosebit de grav a avut loc între localitațile Ovidiu și Mihail Kogalniceanu. Doua mașini s-au ciocnit frontal, o duba și un BMW, rezultând mai multe victime, dintre care doua sunt încarcerate! Din primele informații, doua persoane…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a petrecut la iesire din Constanta spre Palazu Mare. Doua masini au intrat in coliziune. Un echipaj al Politie si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean se afla la fata locului.Potrivit medicilor, in urma evenimentului a rezultat ranirea unui minor.…

- O tanara din capitala in varsta de 24 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovita de un taxi chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc aseara, in jurul orei 20:00 pe bulevardul Cantemir, din sectorul Centru al capitalei.

- Accidentul a avut loc dupa lasarea intunericului. Batranul de 70 de ani traversa strada regulamentar, pe trecerea din fața primariei Post-ul Accident grav in Gaești! Un tanar agent de la penitenciar a lovit un batran pe trecerea de pietoni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un accident rutier a avut loc astayi in jurul pranzului pe DN 39 intre localitatea Lazu si municipiul Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate un tir, un autoturism si o autoutilitara. Soferita din autoturismul Skoda a fost ranita, dar a refuzat sa fie transportata la spital.…

- Pe bulevardul Dacia din capitala, chiar pe trecerea de pietoni a fost lovit un baiețel. Imaginile video au fost trimise la adresa redacției de un Vizitator al portalului de știri NOI.md. Astfel de cazuri sint destul de frecvente, de cele mai multe ori d vina fiind graba și neatenția șoferilor. De menționat…

- Accidentul a avut loc pe calea Calarașilor din Sectorul 3 al Capitalei. Potrivit Romania TV, un tanar de 24 de ani nu a acordat prioritate la o trecere de pietoni și a lovit doua fete de 18 ani, una dintre ele fiind fiica lui Victor Alistar, membru al CSM. Șoferul a ramas la locul accidentului…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe strada Soveja din municipiul Constanta. Din primele informatii un pieton care a traversat strada prin loc nepermis a fost lovit de o masina. La fata locului a ajuns o ambulanta care acorda ingrijiri medicale victimei. UPDATE: La accident este un pacient confuz…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea grava a unei persoane, a avut loc, miercuri, pe strada Observatorului, din Cluj-Napoca.Victima, un tânar de 24 de ani, din Suedia, traversa pe trecerea de pietoni și a fost lovit de un autoturism.”La data de 1 noiembrie a.c.,…