Accident rutier grav, in Constanta, langa Cimitirul Central. O victima (galerie foto+video)

- Un grav accident rutier a avut loc, la miezul noptii, pe DN 39, in zona Statiunii Olimp, din judetul Constanta.Apelantul a anuntat la Dispeceratul Intgrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta, ca in zona indicata se afla o masina rasturnata, cu…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute la intersectia strazilor Mihai Viteazu cu Nicole Iorga, din Constanta.O victima neincarcerata.Sunt implicate doua auto dintre care una de transport persoane la aeroport. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intersectia strazilor Theodor Burada cu Cibinului din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, o persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile…

- Astazi, in jurul orei 15:00, pe drumul national DN 22, km 114 400, loc. Vacareni, Jud. Tulcea, a avut loc un accident soldat cu o persoana ranita care a fost transportata la spital in Galati.Potrivit DRDP Constanta, din cate se pare, un autoturism care circula inexplicabil pe mijlocul drumului, a intrat…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in aceasta noapte, in jurul orei 22.00, pe DN 2, in afara localitatii Nicolae Balcescu, judetul Constanta. Subinspectorul Andreea Munteanu, purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, spune ca "un barbat, in varsta de 24 de ani, a condus un atelaj hipo pe un drum…

- Un accident, cum rar se poate vedea pe strazile municipiului Constanta, a avut loc, pe strada Industriala din municipiul Constanta, zona Halta Traian, putin dupa miezul noptii.In evenimentul rutier provocat de soferul unui autoturism marca Volskwagen, cu numere de Constanta se aflau doi tineri: un baiat,…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in aceasta dimineata, la Mircea Voda Gara, in judetul Constanta. Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, spune ca este vorba despre doua victime, una in stare foarte grava, fiind in stare de inconstienta.Subinspectorul…

- Un accident de circulatie a avut loc, in acesta noapte, pe Drumul Judetean 391, la iesire din localitatea Negresti, catre Independenta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta este vorba despre o victima, neincarcerata, constienta. Apelantul a anuntat autoritatile, prin telefnul de urgenta…